"На стиле без мейкапа": Жена Виктора Павлика показала новое морское фото

Екатерина Репяхова продемонстрировала летний аутфит и очаровала публику .

"На стиле без мейкапа": Жена Виктора Павлика показала новые морские фото instagram.com/repyahovakate

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Молодая супруга украинского певца Виктора Павлика не считает, что женщину красит макияж. В Инстаграм 26-летняя Екатерина Репяхова добавила свежее фото, на котором появилась совершенно без мейкапа.

Девушка позирует за столиком кафе в спа-отеле курортного города Одесса. Одета Екатерина в темную футболку с принтом и джинсовую юбку. Из украшений на девушке - только лаконичная подвеска-капелька.

Стиль без макияжа ❤️, - подписала фото Катя Репяхова.

"На стиле без мейкапа": Жена Виктора Павлика показала новые морские фото instagram.com/repyahovakate

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что Екатерина великолепно выглядит:

Красивое фото, Вы супер 😊

Какая хорошенькая😍💜

😍милая

Дуже гарна😍

Очень красивая ♥️♥️♥️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова призналась, что лечила Павлика от зависимости.

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