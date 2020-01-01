"На стиле без мейкапа": Жена Виктора Павлика показала новое морское фото
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Молодая супруга украинского певца Виктора Павлика не считает, что женщину красит макияж. В Инстаграм 26-летняя Екатерина Репяхова добавила свежее фото, на котором появилась совершенно без мейкапа.
Девушка позирует за столиком кафе в спа-отеле курортного города Одесса. Одета Екатерина в темную футболку с принтом и джинсовую юбку. Из украшений на девушке - только лаконичная подвеска-капелька.
Стиль без макияжа ❤️, - подписала фото Катя Репяхова.
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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что Екатерина великолепно выглядит:
- Красивое фото, Вы супер 😊
- Какая хорошенькая😍💜
- 😍милая
- Дуже гарна😍
- Очень красивая ♥️♥️♥️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова призналась, что лечила Павлика от зависимости.
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