"Сама себя не узнаю": Могилевская показала фото в новом образе
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Певица Наталья Могилевская покорила поклонников новым образом. В Инстаграм артистка добавила несколько новых фото, на которых позировала с ярким макияжем.
В кадре звезда появилась в платье с анималистическим принтом и глубоким декольте, а волосы игриво закрепила крупными заколками. В описании к фото Могилевская намекнула, что именно в таком образе появится в новом проекте, о котором пока не говорит.
1 или 2 ⁉️
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Как макияж меняет людей. Я себя не узнаю.
Как Вам новый make-up от @my.shura и hair style от @politaevandrey?
На съемке у @rostickdesign, а что за съемка пока секрет...- заинтриговала Могилевская.
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Фолловеры прокомментировали публикацию Наталии и похвалили ее новый образ:
- Однозначно 1;)...как глаза горят...а на фото 2...они просто манят...
- На обох красотка😍
- 1 лучше...Глаза царицы Нефертити
- Обе такие красивые😻😻.Даже можно играть в не залипни Челлендж🔥🔥🔥❤️
- Все супер,ты лучшая была будеш и останешься ❤️
- Вы и без макияжа самая любимая ❤️❤️❤️❤️
- Обе хороши! Наташенька вы само очарование❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Наталья Могилевская покорила Сеть в провокационном наряде.
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