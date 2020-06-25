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"Сама себя не узнаю": Могилевская показала фото в новом образе

Комментариев: 1
Певица заселфилась с ярким макияжем и кокетливой прической.

"Сама себя не узнаю": Могилевская показала фото в новом образе
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская покорила поклонников новым образом. В Инстаграм артистка добавила несколько новых фото, на которых позировала с ярким макияжем.

В кадре звезда появилась в платье с анималистическим принтом и глубоким декольте, а волосы игриво закрепила крупными заколками. В описании к фото Могилевская намекнула, что именно в таком образе появится в новом проекте, о котором пока не говорит.

1 или 2 ⁉️

Как макияж меняет людей. Я себя не узнаю.
Как Вам новый make-up от @my.shura и hair style от @politaevandrey?
На съемке у @rostickdesign, а что за съемка пока секрет...- заинтриговала Могилевская.

"Сама себя не узнаю": Могилевская показала фото в новом образе
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сама себя не узнаю": Могилевская показала фото в новом образе
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры прокомментировали публикацию Наталии и похвалили ее новый образ:

  • Однозначно 1;)...как глаза горят...а на фото 2...они просто манят...
  • На обох красотка😍
  • 1 лучше...Глаза царицы Нефертити
  • Обе такие красивые😻😻.Даже можно играть в не залипни Челлендж🔥🔥🔥❤️
  • Все супер,ты лучшая была будеш и останешься ❤️
  • Вы и без макияжа самая любимая ❤️❤️❤️❤️
  • Обе хороши! Наташенька вы само очарование❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская покорила Сеть в провокационном наряде. 

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Теги: Наталья Могилевская, макияж, смена образа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.06.2020, 11:29
Оценка:  0
гость
Как от них уже тошнит, пережитки 1990-х, жидовка Могилевская , Либерман, Лобода, Брежнева и пр и пр. єти старые одрябшие прошмандовки, вы реально уже ныкому нэ цикави, мы вас отпускаем, уйдите с эфира, блядво старое.
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