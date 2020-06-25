Певица заселфилась с ярким макияжем и кокетливой прической.

"Сама себя не узнаю": Могилевская показала фото в новом образе instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская покорила поклонников новым образом. В Инстаграм артистка добавила несколько новых фото, на которых позировала с ярким макияжем.

В кадре звезда появилась в платье с анималистическим принтом и глубоким декольте, а волосы игриво закрепила крупными заколками. В описании к фото Могилевская намекнула, что именно в таком образе появится в новом проекте, о котором пока не говорит.

1 или 2 ⁉️

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Как макияж меняет людей. Я себя не узнаю.

Как Вам новый make-up от @my.shura и hair style от @politaevandrey?

На съемке у @rostickdesign, а что за съемка пока секрет...- заинтриговала Могилевская.

"Сама себя не узнаю": Могилевская показала фото в новом образе instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сама себя не узнаю": Могилевская показала фото в новом образе instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры прокомментировали публикацию Наталии и похвалили ее новый образ:

Однозначно 1;)...как глаза горят...а на фото 2...они просто манят...

На обох красотка😍

1 лучше...Глаза царицы Нефертити

Обе такие красивые😻😻.Даже можно играть в не залипни Челлендж🔥🔥🔥❤️

Все супер,ты лучшая была будеш и останешься ❤️

Вы и без макияжа самая любимая ❤️❤️❤️❤️

Обе хороши! Наташенька вы само очарование❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская покорила Сеть в провокационном наряде.

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