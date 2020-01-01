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"Мы меняемся": Пышнотелая американская модель поразила модным образом

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Знаменитость поддержала акцию толерантности .

"Мы меняемся": Пышнотелая американская модель поразила модным образом
instagram.com/tessholliday

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Американская модель plus-size Тесс Холлидей покорила поклонников ярким образом в трендовом наряде. В Инстаграм пышнотелая знаменитость разместила фото, на котором позирует в черной майке с белыми надписями и леопардовых велосипедках.

Такой модный аутфит подчеркнул яркие тату на руках и ногах модели. Волосы Тесс собрала на макушке в хвост. В описании к фото Холлидей отметила, что надписи со словом “Перемены“ на ее футболке относятся к концепции бренда и призывают быть толерантными:

Я всегда помнила о брендах, с которыми сотрудничал, и очень горжусь тем, что работаю с @fabletics в этом году. Мало того, что они уже платили темнокожим креативщикам, они запустили свою новую футболку «Вместе мы меняемся» и перечислили 100% чистой выручки в Фонд правовой защиты и образования NAACP и Black Lives Matter для поддержки борьбы за расовую справедливость и равенство. 🖤, - подписала фото Тесс.

"Мы меняемся": Пышнотелая американская модель поразила модным образом
instagram.com/tessholliday

Подписчики оценили образ Тесс и наставила ее фото множество лайков. Напомним, что летом 2020 модно носить именно велосипедки - независимо от принта и расцветки. 

Ранее мы писали, что украинская пышнотелая модель отпраздновала день рождения в купальнике. 

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Теги: Тесс Холлидей, модель plus-size
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Источник: IVONA)bigmir.net

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