Телеведущая рассказала, что ее попросили уйти из-за политических взглядов мужа.

"Теперь могу сказать": Марченко призналась, почему больше не ведет популярные шоу instagram.com/oksana.marchenko.official

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Телеведущая Оксана Марченко призналась, почему перестала вести популярные телепроекты “Х-Фактор“ и “Україна має талант“, которые выходят на канале СТБ. Об этом знаменитость рассказала в интервью Страна.

По словам телезвезды, в начале 2017-го ее попросили оставить оба проекта, а также позднее покинуть “Танцы со звездами“ из-за политических взглядов супруга Марченко - депутата Виктора Медведчука.

А кто вам сказал, что я ушла? “Х-Фактор“, “Україна має талант“ - проекты, которым я отдала лучшее время своей жизни? 13 сезонов! Тогда у этих шоу были самые крутые рейтинги, которые больше никому и не снились. Неужели вы думаете, что я по своему желанию ушла бы? - сказала Марченко. -

Однажды ко мне домой приехал Владимир Бородянский, который тогда был руководителем холдинга StarLightMedia, и предложил мне уволиться по собственному желанию. Он приводил много аргументов, но в целом все сводилось к тому, что я стала неугодной. Они хотели избавиться от меня любой ценой. Разумеется, это все из-за Виктора. Как и в случае с проектом “Танцы со звездами“, это была дискриминация меня, как жены, из-за политической позиции и взглядов мужа.

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К слову, в завершение разговора о муже Марченко подчеркнула, что считает его патриотом Украины.

Об этом интервью телеведущая написала и в своем Инстаграм, отметив, что раньше не имела смелости рассказать всю правду. К посту Марченко добавила фото, на котором позирует на фоне морской волны, в темной кофте и очках от солнца с коричневыми стеклами.

Друзья, вы хотели узнать правду, почему меня нет в ваших любимых шоу❓

Все ответы - в моем новом интервью. Только благодаря вам, мои дорогие подписчики, я обрела смелость об этом рассказать впервые, - написала Марченко.

"Теперь могу сказать": Марченко призналась, почему больше не ведет популярные шоу instagram.com/oksana.marchenko.official

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