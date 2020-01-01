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Вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк

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Александра Зарицкая с ярким макияжем и в полупрозрачной одежде отрывно станцевала на камеру.

Вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк
Вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк
instagram.com/kazka.band

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Вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая не устает удивлять публику кардинальными переменами образа. Так, на днях Саша преобразилась для новой видеоработы и появилась в кадре с ярко-розовыми волосами и халатике на голое тело. 

Однако теперь, кажется, Зарицкая решила "не только казаться, но и быть" - и показала настоящую кардинальную перемену имиджа.

В Tiktok эпатажная артистка выложила видео, где в кадре танцует тверк в черных брюках и прозрачной белой блузе.

Но это еще не все сюрпризы - в ролике видно, что темные волосы Саши окрашены в светлый блонд и завиты в локоны, а на лице артистки - яркий макияж с темной помадой. 

Как вам наш ритуальный танец в честь перемены образа?😈, - написала Зарицкая.

@kazka.band

Как вам наш ритуальный танец в честь перемены образа?😈

♬ Banana (feat. Shaggy) - DJ FLe - Minisiren Remix - Conkarah

 

К слову, ранее Саша заинтриговала фолловеров в Инста-сториз, рассказав, что только что побывала в гостях у “гения, меняющего людям образы“.

Вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк
Вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк
instagram.com/kazka.band

А чуть раньше Саша добавила в Инстаграм кадр без макияжа.

Вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк
Вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк
instagram.com/kazka.band

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая засветилась в ярком образе с розовыми волосами.

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Теги: Александра Зарицкая, смена имиджа, блондинка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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