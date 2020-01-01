"Какая красивая": Жена Монатика показала яркие фото из Одессы
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Супруга популярного украинского певца, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть новыми фото из курортного города Одесса. Несколько свежих кадров Ирина Монатик добавила в свой Инстаграм.
Так, на одном из снимков она появилась в белом платье с золотисто-желтой вышивкой и в очках со светло-коричневыми стеклами, дополненных цепочкой с лого бренда. Волосы Ирина подобрала в высокую гульку. Локацией для съемки стал одесский ботсад.
Однажды в Ботаническом саду Одессы🍀🌳🌷🌸🌼, - подписала фото Ирина.
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Фолловеры наперебой расхвалили снимок Ирины, отметив, что она стала еще более красивой:
- Невероятная 😍❤️❤️❤️
- Какая красивая 😻😻😻
- В вас что-то поменялось
- потрясающая⚡️💛🌞
- Прекрасна😍
- 🔥Красотка!!!! - написали в Сети.
Кроме того, Ирина Монатик добавила в Инсту селфи из холла одесского отеля, позируя в темных брюках и футболке с фото супруга.
Ранее мы писали, что Ирина Монатик показал свежие фото с детьми.
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