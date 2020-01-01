Ирина Монатик активно делится кадрами из Одессы .

"Какая красивая": Жена Монатика показала яркие фото из Одессы instagram.com/irinamonatik

Читай также: “Вспомнил молодость“: Монатик поразил еще одним талантом

Супруга популярного украинского певца, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть новыми фото из курортного города Одесса. Несколько свежих кадров Ирина Монатик добавила в свой Инстаграм.

Так, на одном из снимков она появилась в белом платье с золотисто-желтой вышивкой и в очках со светло-коричневыми стеклами, дополненных цепочкой с лого бренда. Волосы Ирина подобрала в высокую гульку. Локацией для съемки стал одесский ботсад.

Однажды в Ботаническом саду Одессы🍀🌳🌷🌸🌼, - подписала фото Ирина.

"Какая красивая": Жена Монатика показала яркие фото из Одессы instagram.com/irinamonatik

Читай также: Уехала на море: Жена Монатика показала фигуру в летнем наряде

Фолловеры наперебой расхвалили снимок Ирины, отметив, что она стала еще более красивой:

Невероятная 😍❤️❤️❤️

Какая красивая 😻😻😻

В вас что-то поменялось

потрясающая⚡️💛🌞

Прекрасна😍

🔥Красотка!!!! - написали в Сети.

Кроме того, Ирина Монатик добавила в Инсту селфи из холла одесского отеля, позируя в темных брюках и футболке с фото супруга.

"Какая красивая": Жена Монатика показала яркие фото из Одессы instagram.com/irinamonatik

Ранее мы писали, что Ирина Монатик показал свежие фото с детьми.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.