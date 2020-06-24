"За мной следят...": Леся Никитюк соблазнительно позировала в поле
Одна из самых известных украинских ведущих, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками забавными кадрами со съемок “ЛеМаршрутки“. Знаменитость разместила в Сети снимок с водителем проекта.
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Так, на странице Леси в Инстаграм появилось два яркие снимка. На первом фото Леся соблазнительно позировала в поле в длинном платье желтого цвета с с высоким разрезом. А на втором снимке можно увидеть водителя Богдана, который наблюдает за фотосессией ведущей. Судя по геолокации, фотосъемка прошла в Харькове.
“Мне кажется за мной следят... Привіт Слобожанщина👋“, - подписала свежую публикацию Никитюк.
Поклонники ведущей оценили ее юмор и оставили множество комментариев под постом:
- Мужчина с вами был просто соблюдал дистанцию😍
- Леся,я не можу з твоїх фоток вони водночас ржачні,і ще в них є ізюмінка гламуру😘😘😘😘😍😍😍мені подобається😘😘😘😘
- Богданович👍🏼😂😂😂😂
- Лесюня, желтый цвет Вам ооочень к лицу 🤗, второе фото 🔥, мужчина- МЕЧТА! Хватайте скорее, такие на траве долго не валяются 🤣🤣🤣
- За тобой таки следят. Вся Украина следит😉❤️❤️❤️_
- Вы просто топ 🔥🔥👏👏
- Боже, как я ржу😂😂😂
- Та ладно. Человек отдыхал после трудового подвига и ту хирак - шоубиз со своими сельфами
Ранее игривая Никитюк снялась в провокационном образе.
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