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"За мной следят...": Леся Никитюк соблазнительно позировала в поле

Комментариев: 1
Ведущая развеселила Сеть новым фото с водителем "ЛеМаршрутки".
"За мной следят...": Леся Никитюк соблазнительно позировала в поле
"За мной следят...": Леся Никитюк соблазнительно позировала в поле
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых известных украинских ведущих, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками забавными кадрами со съемок “ЛеМаршрутки“. Знаменитость разместила в Сети снимок с водителем проекта. 

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Так, на странице Леси в Инстаграм появилось два яркие снимка. На первом фото Леся соблазнительно позировала в поле в длинном платье желтого цвета с с высоким разрезом. А на втором снимке можно увидеть водителя Богдана, который наблюдает за фотосессией ведущей. Судя по геолокации, фотосъемка прошла в Харькове.

“Мне кажется за мной следят... Привіт Слобожанщина👋“, - подписала свежую публикацию Никитюк.

Леся Никитюк соблазнительно позировала в поле
Леся Никитюк соблазнительно позировала в поле
скриншот

Леся Никитюк соблазнительно позировала в поле
Леся Никитюк соблазнительно позировала в поле
скриншот

Поклонники ведущей оценили ее юмор и оставили множество комментариев под постом:

  • Мужчина с вами был просто соблюдал дистанцию😍
  • Леся,я не можу з твоїх фоток вони водночас ржачні,і ще в них є ізюмінка гламуру😘😘😘😘😍😍😍мені подобається😘😘😘😘
  • Богданович👍🏼😂😂😂😂
  • Лесюня, желтый цвет Вам ооочень к лицу 🤗, второе фото 🔥, мужчина- МЕЧТА! Хватайте скорее, такие на траве долго не валяются 🤣🤣🤣
  • За тобой таки следят. Вся Украина следит😉❤️❤️❤️_
  • Вы просто топ 🔥🔥👏👏
  • Боже, как я ржу😂😂😂
  • Та ладно. Человек отдыхал после трудового подвига и ту хирак - шоубиз со своими сельфами

Ранее игривая Никитюк снялась в провокационном образе.

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Теги: Леся Никитюк, ЛеМаршрутка
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.06.2020, 17:56
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Посрала в поле?
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