Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
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Съемочная группа “Однажды под Полтавой” снимает два новых сезона любимого ситкома телезрителей ТЕТ.
Но сезоны необычны не только перевоплощениями героев и свежими поводами для юмора. Актриса Анна Саливанчук снимается в продолжении сериала на седьмом месяце беременности.
После того, как она рассказала эту новость в СМИ и своих социальных сетях, фанаты забеспокоились.
Одни подумали, что звезда делится фотографиями первой беременности. Другие переживают, что новый сезон и вовсе под угрозой.
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Но ТЕТ спешит всех успокоить. Новый сезон телезрители увидят на телеканале уже осенью.
А вот догадку по поводу сценарной беременности героини Анны Саливанчук — Веры, вынуждены развеять.
В одном из интервью Анна сказала, что не говорила продюсерам ситкома о беременности до последнего момента. Поэтому сценаристы не смогли учесть обстоятельства в сценарии нового сезона. В новых сериях живот будет тщательно скрываться.
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