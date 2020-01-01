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Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”

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После того, как актриса рассказала о беременности в СМИ и своих социальных сетях, фанаты забеспокоились.

Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
Пресс-служба

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Съемочная группа “Однажды под Полтавой” снимает два новых сезона любимого ситкома телезрителей ТЕТ. 

Но сезоны необычны не только перевоплощениями героев и свежими поводами для юмора. Актриса Анна Саливанчук снимается в продолжении сериала на седьмом месяце беременности. 

После того, как она рассказала эту новость в СМИ и своих социальных сетях, фанаты забеспокоились. 

Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
Пресс-служба

Одни подумали, что звезда делится фотографиями первой беременности. Другие переживают, что новый сезон и вовсе под угрозой. 

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Но ТЕТ спешит всех успокоить. Новый сезон телезрители увидят на телеканале уже осенью. 

Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
Пресс-служба

А вот догадку по поводу сценарной беременности героини Анны Саливанчук — Веры, вынуждены развеять. 

Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой”
Пресс-служба

В одном из интервью Анна сказала, что не говорила продюсерам ситкома о беременности до последнего момента. Поэтому сценаристы не смогли учесть обстоятельства в сценарии нового сезона. В новых сериях живот будет тщательно скрываться. 

Ранее мы писали, что лидер группы Muse Мэттью Беллами стал отцом во второй раз.

 

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Теги: Анна Саливанчук, беременность
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Источник: IVONA)bigmir.net

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