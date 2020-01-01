После того, как актриса рассказала о беременности в СМИ и своих социальных сетях, фанаты забеспокоились.

Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой” Пресс-служба

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Съемочная группа “Однажды под Полтавой” снимает два новых сезона любимого ситкома телезрителей ТЕТ.

Но сезоны необычны не только перевоплощениями героев и свежими поводами для юмора. Актриса Анна Саливанчук снимается в продолжении сериала на седьмом месяце беременности.

После того, как она рассказала эту новость в СМИ и своих социальных сетях, фанаты забеспокоились.

Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой” Пресс-служба

Одни подумали, что звезда делится фотографиями первой беременности. Другие переживают, что новый сезон и вовсе под угрозой.

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Но ТЕТ спешит всех успокоить. Новый сезон телезрители увидят на телеканале уже осенью.

Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой” Пресс-служба

А вот догадку по поводу сценарной беременности героини Анны Саливанчук — Веры, вынуждены развеять.

Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой” Пресс-служба

В одном из интервью Анна сказала, что не говорила продюсерам ситкома о беременности до последнего момента. Поэтому сценаристы не смогли учесть обстоятельства в сценарии нового сезона. В новых сериях живот будет тщательно скрываться.

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