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На фоне свалок и не только: известные комики рассказали об экстремальных селфи

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Участники Improv Live Show (Новый канал) вспомнили самые экстравагантные места, где им приходилось делать фото .
На фоне свалок и не только: известные комики рассказали об экстремальных селфи
На фоне свалок и не только: известные комики рассказали об экстремальных селфи
Пресс-служба

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Лайки и подписчики нынче стоят дорого. Это вам скажет любой таргетолог – специалист по рекламе в соцсетях. Да и представить современного человека без фото самого себя на смартфон невозможно. Хоть один снимок с рукой, сделанный на фронтальную камеру, есть у каждого. Участники Improv Live Show тоже селфятся с фанатами на гастролях, да и просто так. Им иногда приходилось делать очень экстремальные кадры. Какие – читайте в нашем материале.  

  • Костя Трембовецкий камерой уменьшает подбородок

На фоне свалок и не только: известные комики рассказали об экстремальных селфи
На фоне свалок и не только: известные комики рассказали об экстремальных селфи
Пресс-служба

– Как ни крути, а селфи – это довольно «нарциссическая» штука. И так как мне это не очень нравится, то вначале все мои селфи были исключительно иронические. Тогда у меня и появилась традиция: каждый раз, приезжая в родную Одессу, делать селфи не на фоне моря или Оперного театра, а на фоне каких-то свалок.

В селфи есть одно главное правило – чем выше поднять руку, тем меньше будет подбородок. Я изучил вопрос досконально. Все три мои подбородка могут это подтвердить, – смеется Костя.

Экстремальное селфи я сделал в Киеве, на вершине монумента Родине-матери: там, куда людей уже не пускают, но для именинника сделали исключение. Мне никакая опасность не угрожала, а вот вытянуть руку с телефоном на такой высоте было очень страшно. Думал только о том, как бы не уронить его, и эти эмоции заметно отразились на моем лице.

  • А Валик Михиенко – видеоселфер от Бога

На фоне свалок и не только: известные комики рассказали об экстремальных селфи
На фоне свалок и не только: известные комики рассказали об экстремальных селфи
Пресс-служба

– Я не помню, когда сделал самое первое селфи, но помню, что поначалу это казалось мне странным и неестественным занятием. Было не по себе, – признается Валик. – Не знаю почему, но мне намного легче делать селфи-видео, чем фотоселфи. Учился снимать на ошибках других пользователей Instagram. Самое экстремальное было не селфи, а видео, где я случайно уронил телефон в шахту лифта.

А вот как шутят ребята, можно посмотреть в выпусках Improv Live Show на сайте Нового канала.

Ранее мы писали, что участница "Від пацанки до панянки" рассказала о своей ориентации. 

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Теги: Improv Live Show
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