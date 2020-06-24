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"На Орейро похожа": Певица Jerry Heil с ярким макияжем очаровала Сеть

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Яна Шамаева с розочкой в руке заинтриговала рассказом о свидании .

"На Орейро похожа": Певица Jerry Heil с ярким макияжем очаровала Сеть
instagram.com/thejerryheil

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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) подразнила публику соблазнительным look-ом. В Инстаграм она добавила фото, на котором позирует в маечке и шортах лимонного цвета, держа в руке маленькую красную розу.

В глаза бросается яркий макияж Яны, которая обычно предпочитает ходить без мейкапа. В подписи к снимку девушка как раз и сострила по поводу своей нелюбви к “боевой раскраске“ и намекнула на интересный финал своего свидания с загадочным незнакомцем.

Вот за что я макияж не люблю! Он делает людей красивыми😯😬
Чесслово, завтра будет последний пост о свидании с мистером Y. А пока напишите в комментах свои догадки о том, чем все закончилось! - написала Яна.

"На Орейро похожа": Певица Jerry Heil с ярким макияжем очаровала Сеть
instagram.com/thejerryheil

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Фолловеры отметили в комментариях к фото, что Яна очень красива, а с таким макияжем похожа на звезду аргентинского сериала “Дикий Ангел“ Натали Орейро.

  • Так тендітна😍
  • І там про дикий Янгол писали - дійсно на Орейро схожа тут🔥
  • Дикий ангел🌹
  • ты без макияжа супер супер красивая для меня вообще просто бесподобная Богиня 👑👑👑
  • Ты шо на холостяк пошла?)))
  • Ты такая бусинка ну просто ути-пути
  • Тут Луна 😍
  • Як сказала б одна фотограф на це фото: «кицька-мацицька» 😁🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала фото с корзинами роз.

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Теги: Яна Шемаева, Jerry Heil, макияж, свидание
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Источник: IVONA)bigmir.net

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