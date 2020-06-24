Яна Шамаева с розочкой в руке заинтриговала рассказом о свидании .

"На Орейро похожа": Певица Jerry Heil с ярким макияжем очаровала Сеть instagram.com/thejerryheil

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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) подразнила публику соблазнительным look-ом. В Инстаграм она добавила фото, на котором позирует в маечке и шортах лимонного цвета, держа в руке маленькую красную розу.

В глаза бросается яркий макияж Яны, которая обычно предпочитает ходить без мейкапа. В подписи к снимку девушка как раз и сострила по поводу своей нелюбви к “боевой раскраске“ и намекнула на интересный финал своего свидания с загадочным незнакомцем.

Вот за что я макияж не люблю! Он делает людей красивыми😯😬

Чесслово, завтра будет последний пост о свидании с мистером Y. А пока напишите в комментах свои догадки о том, чем все закончилось! - написала Яна.

"На Орейро похожа": Певица Jerry Heil с ярким макияжем очаровала Сеть instagram.com/thejerryheil

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Фолловеры отметили в комментариях к фото, что Яна очень красива, а с таким макияжем похожа на звезду аргентинского сериала “Дикий Ангел“ Натали Орейро.

Так тендітна😍

І там про дикий Янгол писали - дійсно на Орейро схожа тут🔥

Дикий ангел🌹

ты без макияжа супер супер красивая для меня вообще просто бесподобная Богиня 👑👑👑

Ты шо на холостяк пошла?)))

Ты такая бусинка ну просто ути-пути

Тут Луна 😍

Як сказала б одна фотограф на це фото: «кицька-мацицька» 😁🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала фото с корзинами роз.

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