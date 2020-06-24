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"Вот так сюрприз": Лобода в откровенном наряде снялась с корзинами роз

Комментариев: 0
Певица показала эффектные кадры, снятые на пороге своего дома .

"Вот так сюрприз": Лобода в откровенном наряде снялась с корзинами роз
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода блеснула спортивной фигурой в облегающем наряде и показала шикарный сюрприз, который ей сделали поклонники.

В Инстаграм знаменитость выставила несколько фото, сделанных на пороге особняка. В кадре Ло стоит на ступеньках в облегающих темных брюках и кроп-топе, демонстрируя рельефный пресс.

Пиджак от костюма артистка использовала, как отдельный элемент образа, то набрасывая его на плечи, то игриво забросив на одну сторону.

Но изюминкой кадров стала не сама звезда, хоть она позировала и весьма эффектно, а две огромные корзины с розами, стоящими по обе стороны от Ло. В описании Светлана отметила, что это сюрприз, который она получила, и предложила фолловерам угадать количество цветов.

Вот такой меня ожидал сюрприз💐💐💐 Решила сделать приятное и вам.
Первые 5 человек, отгадавших сколько роз в каждой корзине, получат от меня 10 тысяч рублей на карту😘
Поехали .....
LOVE IS...💕, - написала Лобода.

"Вот так сюрприз": Лобода в откровенном наряде снялась с корзинами роз
instagram.com/lobodaofficial

"Вот так сюрприз": Лобода в откровенном наряде снялась с корзинами роз
instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы писали, что Настя Каменских засветила фигуру в облегающем топе. 

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Теги: Светлана Лобода, пресс, фигура звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.06.2020, 15:45
Оценка:  0
гость
как от них уже тошнит, пережитки 2000 х, Лобода, Брежнева и пр и пр. господа, вы реально уже нэ цикави, мы вас отпускаем, уйдите с эфира, Б
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