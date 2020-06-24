Стройная Злата Огневич похвасталась растяжкой и рассказала, чем завтракает
Известная певица Злата Огневич, которая в 2013 году представляла Украину на “Евровидении“, похвасталась перед поклонниками отличной растяжкой, сев на шпагат. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото и видео своей тренировки.
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На свежих кадрах можно увидеть, как Огневич в лосинах сливового цвета и серой футболке запечатлена в поперечном шпагате. Также Злата продемонстрировала шпагат в воздухе. В описании к новой публикации певица рассказала, что ест до и после тренировки.
“Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии👧🏼 Завтрак:
🥑 краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами
🥬 лёгкий салат из овощей с зеленью
🍳 белковый омлет на соевом молоке
💊 витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир )
После тренировки 🥤грейпфрутовый фреш.
Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! 🌟👌🏽 А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает)))“, - написала Огневич.
Доброе утро! 🦋 Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии @graces_studio_vversalskaya 👧🏼 Завтрак: 🥑 краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами 🥬 лёгкий салат из овощей с зеленью 🍳 белковый омлет на соевом молоке 💊 витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) . После тренировки 🥤грейпфрутовый фреш . Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! 🌟👌🏽 А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает ))) . Кто со мной на тренировку? 💫 #ZlataOgnevich #ZO #спорт #здоровье #сила #красота #стретчинг #versalskayastudio
Ранее сообщалось, что Злата Огневич показала пикантные фото и рассказала о борьбе с комплексами.
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