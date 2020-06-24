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Стройная Злата Огневич похвасталась растяжкой и рассказала, чем завтракает

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Певица выполнила "классический" поперечный шпагат и шпагат в воздухе.
Стройная Злата Огневич похвасталась растяжкой и рассказала, чем завтракает
Стройная Злата Огневич похвасталась растяжкой и рассказала, чем завтракает
instagram.com/zlata.ognevich

Известная певица Злата Огневич, которая в 2013 году представляла Украину на “Евровидении“, похвасталась перед поклонниками отличной растяжкой, сев на шпагат. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото и видео своей тренировки.

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На свежих кадрах можно увидеть, как Огневич в лосинах сливового цвета и серой футболке запечатлена в поперечном шпагате. Также Злата продемонстрировала шпагат в воздухе. В описании к новой публикации певица рассказала, что ест до и после тренировки.

“Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии👧🏼 Завтрак:
🥑 краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами
🥬 лёгкий салат из овощей с зеленью
🍳 белковый омлет на соевом молоке
💊 витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир )
После тренировки 🥤грейпфрутовый фреш.
Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! 🌟👌🏽 А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает)))“, - написала Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро! 🦋 Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии @graces_studio_vversalskaya 👧🏼 Завтрак: 🥑 краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами 🥬 лёгкий салат из овощей с зеленью 🍳 белковый омлет на соевом молоке 💊 витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) . После тренировки 🥤грейпфрутовый фреш . Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! 🌟👌🏽 А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает ))) . Кто со мной на тренировку? 💫 #ZlataOgnevich #ZO #спорт #здоровье #сила #красота #стретчинг #versalskayastudio

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Ранее сообщалось, что Злата Огневич показала пикантные фото и рассказала о борьбе с комплексами.

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Теги: Злата Огневич, растяжка
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Источник: ivona)bigmir.net

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