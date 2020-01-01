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"Счастливый цвет": Похудевшая Каменских показала фигуру в дерзком наряде

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Звезда снялась в коротеньком топе и брюках, а дополнила образ броскими украшениями .

"Счастливый цвет": Похудевшая Каменских показала фигуру в дерзком наряде
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских показала яркий образ в темном наряде. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в черном кроп-топе и брюках с высокой талией.

Волосы Насти распущены и заброшены на одну сторону. Образ дополняют броские украшения на шее и широкие металлические браслеты с цепочками. Черный наряд визуально уменьшил и без того стройную фигуру звезды и Каменских настоящей "худышкой".

Черный мой счастливый цвет 🖤, - подписала фото Каменских. 

"Счастливый цвет": Похудевшая Каменских показала фигуру в дерзком наряде
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру в купальнике.

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд, топик, фигура звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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