"Счастливый цвет": Похудевшая Каменских показала фигуру в дерзком наряде
Звезда снялась в коротеньком топе и брюках, а дополнила образ броскими украшениями .
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Популярная певица Настя Каменских показала яркий образ в темном наряде. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в черном кроп-топе и брюках с высокой талией.
Волосы Насти распущены и заброшены на одну сторону. Образ дополняют броские украшения на шее и широкие металлические браслеты с цепочками. Черный наряд визуально уменьшил и без того стройную фигуру звезды и Каменских настоящей "худышкой".
Черный мой счастливый цвет 🖤, - подписала фото Каменских.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру в купальнике.
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