Теперь блондинка: Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа

Супермодель решила поменять цвет волос.

Популярная американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски удивила подписчиков новыми публикациями. Звезда позировала на свежих кадрах с другим цветом волос.

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На странице 29-летней знаменитости появилась подборка снимков и видео, где она предстала в черном откровенном бикини в образе блондинки. За свое перевоплощение Эмили поблагодарила команду французского бренда Kérastase.

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа скриншот

Напомним, ранее Эмили Ратаковски впервые показала фото с тайной свадьбы.

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