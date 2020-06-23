Теперь блондинка: Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Супермодель решила поменять цвет волос.
Популярная американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски удивила подписчиков новыми публикациями. Звезда позировала на свежих кадрах с другим цветом волос.
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На странице 29-летней знаменитости появилась подборка снимков и видео, где она предстала в черном откровенном бикини в образе блондинки. За свое перевоплощение Эмили поблагодарила команду французского бренда Kérastase.
Напомним, ранее Эмили Ратаковски впервые показала фото с тайной свадьбы.
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