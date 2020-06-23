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Теперь блондинка: Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа

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Супермодель решила поменять цвет волос.
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
instagram.com/emrata

Популярная американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски удивила подписчиков новыми публикациями. Звезда позировала на свежих кадрах с другим цветом волос.

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На странице 29-летней знаменитости появилась подборка снимков и видео, где она предстала в черном откровенном бикини в образе блондинки. За свое перевоплощение Эмили поблагодарила команду французского бренда Kérastase.

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
скриншот

Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
скриншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLONDE. Thank you @kerastase_official 🤍 #kerastase

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, ранее Эмили Ратаковски впервые показала фото с тайной свадьбы.

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivona bigmir)net

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