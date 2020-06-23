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"Сексуально": Внучка Ротару устроила горячую фотосессию за рулем авто

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Девушка соблазнительно позировала в авто на водительском сиденье .

"Сексуально": Внучка Ротару устроила горячую фотосессию за рулем авто
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару, модель и начинающая певица 19-летняя Соня Евдокименко, которая учится в одном из американских ВУЗов, а на летние каникулы приехала к отцу в Украину, поразила новой фотосессией.

В Инстаграм Соня показала бекстейджи яркой фотосъемки, которая проходила в двух локациях - в салоне припаркованного на обочине авто, а также в поле около дороги.

Модель сменила несколько стильных нарядов, который подчеркнули ее стройную фигурку и длинные ноги.

Моменты за кулисами 🤍🍃, - подписала видео София.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backstage moments 🤍🍃

Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Фолловеры пришли в восторг от съемки и отметили, что Соня умеет быть соблазнительной без "перегибов":

  • Класс👏 шикарно! Сексуально и без пошлости. Браво!👏👏👏🔥 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что внучка Ротару удивила откровенным образом на карантине. 

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Теги: соня евдокименко, внучка, София Ротару
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Источник: IVONA)bigmir.net

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