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Осадчая показала фигуру в откровенном купальнике и изумила Сеть

Комментариев: 1
Телеведущая блеснула стройным телом на берегу речки .

Осадчая показала фигуру в откровенном купальнике и изумила Сеть
Осадчая показала фигуру в откровенном купальнике и изумила Сеть
instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Екатерина Осадчая поразила пользователей Сети свежим фото. В Инстаграм "королева шляпок" добавила снимок, на котором позирует в пляжном аутфите.

В кадре Катя стоит на берегу реки, одетая в раздельный черный купальник с откровенным вырезом на лифе.

Наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей.

Речные заплывы, пока море не заслужили :) - подписала фото Осадчая.

Осадчая показала фигуру в откровенном купальнике и изумила Сеть
Осадчая показала фигуру в откровенном купальнике и изумила Сеть
instagram.com/kosadcha

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Подписчики прокомментировали фото и их мнения разделились: часть фолловеров похвалили внешний вид Кати, однако многие сочли ее слишком худой:

  • Вы красотка
  • Неймовірна😍
  • Что-то похудели совсем
  • А сиси где?
  • Где титюли?)()))))
  • суха і кістлява стала, жахіття, відкорміть її - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая соблазнила поклонников стройными ножками. 

 

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Теги: Екатерина Осадчая, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.06.2020, 11:38
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Изумила сеть чем? Своим уродством и полным отсутствием сисек!
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