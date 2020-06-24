Осадчая показала фигуру в откровенном купальнике и изумила Сеть
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Популярная телеведущая Екатерина Осадчая поразила пользователей Сети свежим фото. В Инстаграм "королева шляпок" добавила снимок, на котором позирует в пляжном аутфите.
В кадре Катя стоит на берегу реки, одетая в раздельный черный купальник с откровенным вырезом на лифе.
Наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей.
Речные заплывы, пока море не заслужили :) - подписала фото Осадчая.
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Подписчики прокомментировали фото и их мнения разделились: часть фолловеров похвалили внешний вид Кати, однако многие сочли ее слишком худой:
- Вы красотка
- Неймовірна😍
- Что-то похудели совсем
- А сиси где?
- Где титюли?)()))))
- суха і кістлява стала, жахіття, відкорміть її - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Катя Осадчая соблазнила поклонников стройными ножками.
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