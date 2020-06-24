Телеведущая блеснула стройным телом на берегу речки .

Осадчая показала фигуру в откровенном купальнике и изумила Сеть instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Екатерина Осадчая поразила пользователей Сети свежим фото. В Инстаграм "королева шляпок" добавила снимок, на котором позирует в пляжном аутфите.

В кадре Катя стоит на берегу реки, одетая в раздельный черный купальник с откровенным вырезом на лифе.

Наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей.

Речные заплывы, пока море не заслужили :) - подписала фото Осадчая.

Осадчая показала фигуру в откровенном купальнике и изумила Сеть instagram.com/kosadcha

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Подписчики прокомментировали фото и их мнения разделились: часть фолловеров похвалили внешний вид Кати, однако многие сочли ее слишком худой:

Вы красотка

Неймовірна😍

Что-то похудели совсем

А сиси где?

Где титюли?)()))))

суха і кістлява стала, жахіття, відкорміть її - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая соблазнила поклонников стройными ножками.

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