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Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье

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Светская львица продемонстрировала домашние образы.
Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, бизнесвумен, модель Ким Кардашьян решила необычным способом прорекламировать новую коллекцию пижам своего бренда.

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Для этого знаменитость решила опубликовать подборку редких домашних фото. Так, на первых двух кадрах Ким запечатлена во время стирки белья. На третьем снимке она лежит на диване и ест попкорн. Еще на нескольких фото Кардашьян лежит на кровати вниз головой.

Таким образом, светская львица хотела показать, что в ее пижамах удобно и заниматься домашними делами и отдыхать после работы.

Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
скриншот

Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
скриншот

Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
скриншот

Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
скриншот

Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
Ким Кардашьян показала редкие фото, где она стирает белье
скриншот

Ранее Ким Кардашьян показала архивное фото с братом и сестрами.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: Ivona bigmir)net

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