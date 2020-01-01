Спортсменка поделилась ярким фото из поездки по Херсонщине .

"Теплые впечатления": Ризатдинова покаталась на яхте с Клопотенко instagram.com/anna_rizatdinova/

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Украинская спортсменка, суперфиналистка 7 сезона популярного шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова показала яркие фото из поездки по Херсонской области. Снимки, сделанные на фоне живописной природы Херсонщины, Анна выставила в Инстаграм.

В кадре знаменитость появляется в эффектном белом наряде - топе и просторных брюках, дополненном широкополой соломенной шляпой.

На фото Ризатдиновой попал также известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, с которым они покатались на яхте.

В описании Анна объяснила, что они с Евгением стали участниками нового социального проекта #мандруйукраїною и записали программу о красивых туристических местах Украины, которую вскоре увидит зритель.

Впечатления очень теплые)

Знаю точно, что мы делаем сильную важную миссию для нашей страны, потому что мы даже не представляем как много невероятных мест в Украине! - написала Ризатдинова.

"Теплые впечатления": Ризатдинова покаталась на яхте с Клопотенко instagram.com/anna_rizatdinova/

"Теплые впечатления": Ризатдинова покаталась на яхте с Клопотенко instagram.com/anna_rizatdinova/

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