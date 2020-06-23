Екатерина Репяхова возмутилась нетактичности вопросов о сыне Виктора - Павле.

"Сын Виктора Павлика жив": Жена артиста ответила на нападки хейтеров instagram.com/repyahovakate

Читай также: "О разнице в возрасте": Невеста Павлика призналась, как мама реагирует на ее выбор

Жена украинского артиста Виктора Павлика 25-летняя Екатерина Репяхова эмоционально ответила на нападки хейтеров в Сети. В Инста-сториз в рубрике “вопрос-ответ“ девушку спросили о том, не считает ли она нелогичным поведение мужа, который ухал с концертами в Одессу в то время, как его 21-летний сын находится в тяжелом состоянии из-за прогрессирующего онко-заболевания.

Свой ответ подписчику Екатерина заскринила и выставила в Инстаграм, отметив, что Виктор Павлик работает не только для себя, но и ради всей своей команды.

А еще, кстати, у нас есть коллектив, музыканты. организаторы, бухгалтера, дизайнеры... У них есть семьи, дети, родители. Им нужна работа. Им хочется кушать. Может, вы еще и им обеспечите жизнь? Чтобы Виктор не пел, а сидел и оплакивал еще живого сына, - написала Репяхова.

"Сын Виктора Павлика жив": Жена артиста ответила на нападки хейтеров instagram.com/repyahovakate

Напомним, что ранее Виктор Павлик обратился в Сети к онко-больному сыну.

Ранее мы писали, что 21-летний сын Виктора Павлика отказался от лечения рака.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.