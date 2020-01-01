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Экстрим на съемках: Леся Никитюк чуть не утонула в болоте

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Звезду Нового канала спасло чудо и… интервальное голодание.
Экстрим на съемках: Леся Никитюк чуть не утонула в болоте
Экстрим на съемках: Леся Никитюк чуть не утонула в болоте
Пресс-служба

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На днях Леся Никитюк шокировала своих фанатов. Ведущая опубликовала видео с исцарапанными ногами и руками, будто ее кто-то избил. Но сразу успокоила поклонников – она ни с кем не дралась. Царапины «на память» ей оставила Черниговская область, куда ее откомандировал Новый канал снимать «Le Маршрутку». Там ведущая исследовала редчайший вид болота в Украине, которое затягивает. И так увлеклась прогулкой по болотистой местности, что чуть не утонула прямо на глазах съемочной группы.

Экстрим на съемках: Леся Никитюк чуть не утонула в болоте
Экстрим на съемках: Леся Никитюк чуть не утонула в болоте
Пресс-служба

– В момент, когда меня затягивало болото, я вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом. Хорошо, что рядом был «поводырь», который знает болото, как своих пять пальцев. Он смог меня вытащить. Да и интервальное голодание пошло на пользу – недолго меня тянули, – смеется ведущая. – Короче, ребята, я вам скажу так: тревел – это всегда экстрим, а украинский тревел – это двойная доза экстрима. Существует много локаций, на которые еще ни разу не ступали ноги съемочной группы, и вот Бондаревское болото – одна из них. Я рада, что мы с командой сможем показать место, которое засасывает в прямом смысле этого слова.

Леся Никитюк не только покажет это место, а и расскажет, что делать человеку в подобном случае. Инструкцию по выживанию на болоте смотрите этой осенью в «Le Маршрутке» на Новом канале.

Ранее мы писали, что стартовали съемки “Le Маршрутки“.

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Теги: Леся Никитюк
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