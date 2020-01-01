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Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда

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Бизнесмен и продюсер Стив Бинг выбросился с 27-го этажа.
Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
instagram.com/elizabethhurley1

В понедельник, 22 июня, известный американский бизнесмен, кинопродюсер и основатель компании Shangri-La Entertainment Стив Бинг совершил самоубийство. 55-летний бывший возлюбленный британской актрисы Элизабет Херли выбросился из балкона своей квартиры на 27-м этаже.

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На своей странице в Инстаграм артистка прокомментировала гибель экс-бойфренда и отца ее единственного сына, 18-летнего Дэмиана Чарльза. А также показала редкие кадры со Стивом из личного архива.

“Я опечалена и не могу поверить, что моего бывшего Стива больше нет с нами. Это ужасный конец. Наше совместное время было очень счастливым, и я публикую эти фотографии, потому что, несмотря на то, что мы пережили некоторые трудные времена, важны прекрасные воспоминания о милом, добром человеке. В прошлом году мы снова сблизились. В последний раз мы говорили о 18-летии нашего сына. Это разрушительная новость, и я благодарю всех за прекрасные сообщения ❤️“, - поделилась Элизабет.

Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
скриншот

Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
скриншот

Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
скриншот

Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
скриншот

Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
скриншот

Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
Актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство экс-бойфренда
скриншот

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Теги: Элизабет Херли
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Источник: ivona)bigmir.net

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