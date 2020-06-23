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"Такого не бывает!": Ким Кардашьян в корсете поразила слишком тонкой талией

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Знаменитость добавила в Сеть видео, снятое год назад - и изумила Сеть.

"Такого не бывает!": Ким Кардашьян в корсете поразила слишком тонкой талией
instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость с армянскими корнями - Инстадива, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян поразила поклонников параметрами фигуры.

В Инстаграм селебрити добавила видео, на котором появилась в полупрозрачном нюдовом корсете с чашечками на груди.

Эротический наряд подчеркнул фигуру Ким и визуально уменьшил ее талию, которая выглядит, что называется "осиной". Видео Кардашьян сняла на мобильный, позируя перед зеркалом.

Просто нашла это в моем телефоне во время моей специальной поездки в Лондон в прошлом году, чтобы встретиться с мистером Перлом. Я носила такой корсет для Met Ball для моего образа в лагере @manfredthierrymugler. Не могу дождаться, чтобы показать вам LOOKSSSS, которую мы готовили ✨, - написала Ким.

За несколько часов в Сети видео набрало более 11 млн. просмотров и множество комментариев:

  • Ты очаровательна
  • Такого просто не бывает
  • Ты - секси
  • Такого просто не бывает
  • Сколько сантиметров была талия
  • Это моя вечная мечта, - посыпались комплименты в Сети.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала нежное фото с отцом-трансгендером. 

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Теги: Ким Кардашьян, талия, корсет
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Источник: IVONA)bigmir.net

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