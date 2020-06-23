"Такого не бывает!": Ким Кардашьян в корсете поразила слишком тонкой талией
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Американская знаменитость с армянскими корнями - Инстадива, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян поразила поклонников параметрами фигуры.
В Инстаграм селебрити добавила видео, на котором появилась в полупрозрачном нюдовом корсете с чашечками на груди.
Эротический наряд подчеркнул фигуру Ким и визуально уменьшил ее талию, которая выглядит, что называется "осиной". Видео Кардашьян сняла на мобильный, позируя перед зеркалом.
Просто нашла это в моем телефоне во время моей специальной поездки в Лондон в прошлом году, чтобы встретиться с мистером Перлом. Я носила такой корсет для Met Ball для моего образа в лагере @manfredthierrymugler. Не могу дождаться, чтобы показать вам LOOKSSSS, которую мы готовили ✨, - написала Ким.
Just found this in my phone from my special trip to London last year to meet w Mr. Pearl. I wore a corset like this for the Met Ball for my @manfredthierrymugler Camp look but the corset was misplaced that night 🤦🏻♀️ and I want it so badly preserved for my archive that I flew to London to have another made for the archive. We also might have started making a few more looks including my special 40th bday look. Can’t wait to show you the LOOKSSSS we’ve been cooking up ✨
За несколько часов в Сети видео набрало более 11 млн. просмотров и множество комментариев:
- Ты очаровательна
- Такого просто не бывает
- Ты - секси
- Такого просто не бывает
- Сколько сантиметров была талия
- Это моя вечная мечта, - посыпались комплименты в Сети.
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