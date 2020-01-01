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Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы

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Денис Повалий и Светлана Вихрова отмечают пятую годовщину свадьбы.
Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
instagram.com/bro.ducer

Сын известной украинской исполнительницы Таисии Повалий, музыкант Денис Повалий трогательно поздравил супругу Светлану Вихрову с пятой годовщиной свадьбы.

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По случаю праздника 36-летний артист опубликовал серию редких фотографий из торжественной церемонии. На снимках влюбленная пара целуется, нежно обнимается и танцует. Для свадьбы Светлана выбрала короткое платье цвета айвори, а Денис - белую рубашку, синие штаны, синий жилетку и желтую бабочку.

“Сегодня с моей дорогой @lana_vihrova отмечаем пятилетие со дня свадьбы, в народе - “деревянная свадьба“! Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года - мы это время притирки провели в гражданском) Помню как вчера это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно - когда все родные и друзья рядом - ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи... Эх))“, - поделился приятными воспоминаниями Повалий.

Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
скриншот

Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
скриншот

Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
скриншот

Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
скриншот

Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
скриншот

Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы
скриншот

Напомним, ранее сын Таисии Повалий впервые стал отцом.

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Теги: Таисия Повалий, Денис Повалий
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Источник: Ivona bigmir)net

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