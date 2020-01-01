Сын Таисии Повалий показал архивные фото со свадьбы

Сын известной украинской исполнительницы Таисии Повалий, музыкант Денис Повалий трогательно поздравил супругу Светлану Вихрову с пятой годовщиной свадьбы.

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По случаю праздника 36-летний артист опубликовал серию редких фотографий из торжественной церемонии. На снимках влюбленная пара целуется, нежно обнимается и танцует. Для свадьбы Светлана выбрала короткое платье цвета айвори, а Денис - белую рубашку, синие штаны, синий жилетку и желтую бабочку.

“Сегодня с моей дорогой @lana_vihrova отмечаем пятилетие со дня свадьбы, в народе - “деревянная свадьба“! Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года - мы это время притирки провели в гражданском) Помню как вчера это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно - когда все родные и друзья рядом - ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи... Эх))“, - поделился приятными воспоминаниями Повалий.