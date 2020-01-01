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"Люблю такие вещички": Седокова примерила откровенный наряд своего бренда

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Звезда прорекламировала кроп-топ и стильный спортивный костюм.

"Люблю такие вещички": Седокова примерила откровенный наряд своего бренда
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая недавно напугала поклонников переменами во внешности, ярко прорекламировала наряд своего бренда LA story.

В Инста-сториз эпатажная артистка добавила несколько кадров, на которых появилась в асимметричном черном кроп-топе и ярко-салатовом спортивном костюме. Такой аутфит подчеркнул стройность звезды и ее пышную грудь.

Обожаю такие вещички, - прокомментировала в кадре Седокова.

"Люблю такие вещички": Седокова примерила откровенный наряд своего бренда
instagram.com/annasedokova

"Люблю такие вещички": Седокова примерила откровенный наряд своего бренда
instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала поцелуй с бойфрендом. 

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Теги: Анна Седокова, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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