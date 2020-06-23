Певица поделилась первым фото с летнего отдыха.

Одна с самых популярных американских певиц и актрис Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками ярким снимком с отдыха у моря.

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На своей странице в Инстаграм 50-летняя знаменитость опубликовала свежую фотографию, где она запечатлена в белом купальнике с треугольным логотипом бренда Guess и с пикантными вырезами на груди.

“Первый летний уикенд“, - подписала кадр Лопес.

Дженнифер Лопес засветила грудь в откровенном купальнике скриншот

Ранее Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 года назад.

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