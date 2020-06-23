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Дженнифер Лопес засветила грудь в откровенном купальнике

Комментариев: 1
Певица поделилась первым фото с летнего отдыха.
Дженнифер Лопес засветила грудь в откровенном купальнике
Дженнифер Лопес засветила грудь в откровенном купальнике
instagram.com/jlo

Одна с самых популярных американских певиц и актрис Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками ярким снимком с отдыха у моря.

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На своей странице в Инстаграм 50-летняя знаменитость опубликовала свежую фотографию, где она запечатлена в белом купальнике с треугольным логотипом бренда Guess и с пикантными вырезами на груди. 

“Первый летний уикенд“, - подписала кадр Лопес.

Дженнифер Лопес засветила грудь в откровенном купальнике
Дженнифер Лопес засветила грудь в откровенном купальнике
скриншот

Ранее Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 года назад.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.06.2020, 16:39
Оценка:  0
гость
Ну, какой жэжь это аткгавэнный купальник? Божэжь мой.
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