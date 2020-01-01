"Иду к материнству": Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком
Украинская исполнительница, которая уже 14 лет является солисткой известного дуэта “НеАнгелы“, Виктория Смеюха удивила подписчиков новой публикацией.
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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость разместила несколько снимков, где она в пикантном наряде позирует с ребенком в детской коляске. Вика предстала в черный топе с рукавами, полупрозрачных штанах и белых босоножках.
“Уверенными шагами иду к материнству...👼🏻🧚🏼♀️❤️ #маман“, - подписала кадры певица.
Поклонники Виктории пожелали ей скорейшего пополнения в семьи и отметили, что ей очень идет материнство.
- Всё у вас будет!😀Малышке вы понравились, 😉так на вас загадочно смотрит!👍📷😍
- Бажаю як найшвидшого досягнення мети 🔥😍
- Тебе очень идёт Викос😍😍😍😍будешь самой стильной маман😉😘😘😘❤️лю тебя❤️
- Материнство 😍🙌🏻❤️Вам к лицу!!!🙏🏻
- Виктория вам очень идёт быть Мамой 👌😁
- Супер! 🎉правильное направление ❤️👏
- Вы будете замечательной мамой😍
- Вам личить. Ви гарненька, розумна та світла людина. Заслуговуєте на сімейне щастя❤️
Напомним, ранее Вика из “НеАнгелов“ рассекретила, сколько денег тратить на шопинг.
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