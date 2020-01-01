Украинская певица запостила снимок с младенцем в коляске.

"Иду к материнству": Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком instagram.com/vikanablack

Украинская исполнительница, которая уже 14 лет является солисткой известного дуэта “НеАнгелы“, Виктория Смеюха удивила подписчиков новой публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость разместила несколько снимков, где она в пикантном наряде позирует с ребенком в детской коляске. Вика предстала в черный топе с рукавами, полупрозрачных штанах и белых босоножках.

“Уверенными шагами иду к материнству...👼🏻🧚🏼‍♀️❤️ #маман“, - подписала кадры певица.

Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком скриншот

Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком скриншот

Поклонники Виктории пожелали ей скорейшего пополнения в семьи и отметили, что ей очень идет материнство.