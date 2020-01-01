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"Иду к материнству": Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком

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Украинская певица запостила снимок с младенцем в коляске.
"Иду к материнству": Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком
"Иду к материнству": Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком
instagram.com/vikanablack

Украинская исполнительница, которая уже 14 лет является солисткой известного дуэта “НеАнгелы“, Виктория Смеюха удивила подписчиков новой публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость разместила несколько снимков, где она в пикантном наряде позирует с ребенком в детской коляске. Вика предстала в черный топе с рукавами, полупрозрачных штанах и белых босоножках.

“Уверенными шагами иду к материнству...👼🏻🧚🏼‍♀️❤️ #маман“, - подписала кадры певица.

Вика из
Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком
скриншот

Вика из
Вика из "НеАнгелов" показала фото с ребенком
скриншот

Поклонники Виктории пожелали ей скорейшего пополнения в семьи и отметили, что ей очень идет материнство.

  • Всё у вас будет!😀Малышке вы понравились, 😉так на вас загадочно смотрит!👍📷😍
  • Бажаю як найшвидшого досягнення мети 🔥😍
  • Тебе очень идёт Викос😍😍😍😍будешь самой стильной маман😉😘😘😘❤️лю тебя❤️
  • Материнство 😍🙌🏻❤️Вам к лицу!!!🙏🏻
  • Виктория вам очень идёт быть Мамой 👌😁
  • Супер! 🎉правильное направление ❤️👏
  • Вы будете замечательной мамой😍
  • Вам личить. Ви гарненька, розумна та світла людина. Заслуговуєте на сімейне щастя❤️

Напомним, ранее Вика из “НеАнгелов“ рассекретила, сколько денег тратить на шопинг.

 

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Теги: Виктория Смеюха
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Источник: Ivona bigmir)net

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