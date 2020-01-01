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Показала все, как есть: Леся Никитюк засветила ноги без фотошопа

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Телеведущая сделала селфи в коротеньких шортиках .

Показала все, как есть: Леся Никитюк засветила ноги без фотошопа
Показала все, как есть: Леся Никитюк засветила ноги без фотошопа
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая, почти как певица Оля Полякова, славится не только своими многочисленными талантами, но и длиной и красотой стройных ног, показала это свое “оружие“ без прикрас. В Инстаграм любимица публики добавила селфи, которое сделала в лифте.

Леся позирует в белой футболке и коротких джинсовых шортах - в таком наряде видны не только ее ноги, но и часть бедра. Фото не обработано в редакторе, потому получилось более “живым“. 

Пока, Харьковщина. Харьков, встречай, - подписала Никитюк.

Показала все, как есть: Леся Никитюк засветила ноги без фотошопа
Показала все, как есть: Леся Никитюк засветила ноги без фотошопа
instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, Леся засветилась еще в одном весьма соблазнительном наряде - в Инста-сториз она позировала в белом комбинезоне, под который надела шелковое белье.

Показала все, как есть: Леся Никитюк засветила ноги без фотошопа
Показала все, как есть: Леся Никитюк засветила ноги без фотошопа
instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что Никитюк подразнила публику в откровенном образе.

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Теги: Леся Никитюк, ноги, фотошоп
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Источник: IVONA)bigmir.net

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