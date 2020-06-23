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Горячо: Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье

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Украинская певица поделилась пикантным кадром.
Горячо: Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье
Горячо: Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье
instagram.com/tina_karol

Народная артистка Украины, певица, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль продолжает делиться в соцсети соблазнительными фотографиями.

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Так, на своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала коллаж с двух откровенных снимков. На первом кадре Тина засветила бедра в боди белого цвета. А на втором портретном фото артистка продемонстрировала чувственный взгляд. Автором кадров выступила фотограф Анна Гончарова.

Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье
Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье
скриншот

  • Мать моя женщина, это отвал всего😍🔥🔥🔥
  • HOT😻💞😍
  • о боже, почему так прекрасно😍
  • О май гарбл.Тина ты что крейзи?🔥
  • А взгляд😍💘
  • Тина, какая Вы красивая))) нет слов😍
  • Как не умереть от красоты такой? ТИНААА, вот расскажиии♥
  • Шикарная 🥵🔥
  • Богиня🤤❤️, - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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