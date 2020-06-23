Горячо: Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье

Украинская певица поделилась пикантным кадром.

Народная артистка Украины, певица, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль продолжает делиться в соцсети соблазнительными фотографиями.

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Так, на своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала коллаж с двух откровенных снимков. На первом кадре Тина засветила бедра в боди белого цвета. А на втором портретном фото артистка продемонстрировала чувственный взгляд. Автором кадров выступила фотограф Анна Гончарова.

Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье скриншот

Мать моя женщина, это отвал всего😍🔥🔥🔥

HOT😻💞😍

о боже, почему так прекрасно😍

О май гарбл.Тина ты что крейзи?🔥

А взгляд😍💘

Тина, какая Вы красивая))) нет слов😍

Как не умереть от красоты такой? ТИНААА, вот расскажиии♥

Шикарная 🥵🔥

Богиня🤤❤️, - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.

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