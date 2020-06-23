Горячо: Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье
Украинская певица поделилась пикантным кадром.
Народная артистка Украины, певица, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль продолжает делиться в соцсети соблазнительными фотографиями.
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Так, на своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала коллаж с двух откровенных снимков. На первом кадре Тина засветила бедра в боди белого цвета. А на втором портретном фото артистка продемонстрировала чувственный взгляд. Автором кадров выступила фотограф Анна Гончарова.
- Мать моя женщина, это отвал всего😍🔥🔥🔥
- HOT😻💞😍
- о боже, почему так прекрасно😍
- О май гарбл.Тина ты что крейзи?🔥
- А взгляд😍💘
- Тина, какая Вы красивая))) нет слов😍
- Как не умереть от красоты такой? ТИНААА, вот расскажиии♥
- Шикарная 🥵🔥
- Богиня🤤❤️, - пишут в комментариях пользователи Сети.
Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.
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