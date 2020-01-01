Ну наконец-то: Секс-бомба Астафьева выставила фото с голой грудью
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Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева, которая часто становится звездой ярких и откровенных фотосессий, засветила голую грудь. Правда, Даша это сделала не совсем так, как ожидали от нее толпы фанатов.
В Инстаграм Астафьева добавила несколько кадров из недавней яркой фотосессии, на которых появилась в облегающем черном платье с бретелями-цепочками. Волосы Даши аккуратно подобраны, а дополняет образ оригинальный аксессуар - кожанная папка с принтом “ обнаженная женская грудь“.
К слову, пока не ясно, использовали ли для рисунка прелести самой Астафьевой - или другой модели с пышной красивой грудью.
К слову, ранее Даша объясняла, почему не считает фото в стиле ню непристойными.
Сейчас я очень часто смотрю свои фото, которым уже больше пяти-семи лет, и я понимаю, что это прекрасно. Их на самом деле иногда кажется мало, потому что хочется запомнить какие-то моменты. Поэтому сейчас я активно фотографируюсь, активно веду свою страницу в Instagram, - призналась звезда.
Ранее мы писали, что Астафьева засветила фигуру в прозрачном купальнике.
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