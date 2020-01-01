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Женственная: 15-летняя дочь Поляковой прокатилась в наряде с глубоким декольте

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Маша Полякова покаталась на прогулочном катере в платье в цветочек .

Женственная: 15-летняя дочь Поляковой прокатилась в наряде с глубоким декольте
Женственная: 15-летняя дочь Поляковой прокатилась в наряде с глубоким декольте
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Ольги Поляковой 15-летняя Мария удивила Сеть нарядом с очень глубоким декольте. В Инстаграм девушка добавила фото с прогулки на катере, для которой выбрала светлое платье в мелкий цветочек с V-образным вырезом, который точно нельзя назвать "сдержанным". Образ юной красотки дополнила массивная цепь на шее и широкие темные очки.

В подписи Мария уточнила у фолловеров, пришлась ли им по душе учеба на дому:

Понравилась ли вам дистанционнка?? - написала Маша.

Женственная: 15-летняя дочь Поляковой прокатилась в наряде с глубоким декольте
Женственная: 15-летняя дочь Поляковой прокатилась в наряде с глубоким декольте
instagram.com/mashapolyakova

Женственная: 15-летняя дочь Поляковой прокатилась в наряде с глубоким декольте
Женственная: 15-летняя дочь Поляковой прокатилась в наряде с глубоким декольте
instagram.com/mashapolyakova

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Подписчики в комментариях ответили на вопрос девушки, а кроме того похвалили ее новый образ:

  • Машуля,така ніжна і жіночна,тобі дуже йде цей образ❤️
  • Красуня😻😻😻
  • понравилась больше ты, чем дистанционка!!😍😍😍😍
  • Красотка🔥🔥🔥🔥
  • ❤️ красавица, копия мама❤️🤗😘
  • Но ты даже в такое тяжёлое время выглядишь Прекрасно!😍😍😍, - написали в Сети.

Правда, нашлись и те, кто потроллил Машу за новое платье:

Моя прабабушка в таком платье женилась, а бабушку в таком похоронили 😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова показала поцелуй с бойфрендом.

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Теги: Маша Полякова, дети звезд, наряды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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