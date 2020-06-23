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Ольга Куриленко показала фигуру в розовом бикини

Комментариев: 1
Голливудская звезда родом из Украины запостила пикантное фото.
Ольга Куриленко показала фигуру в розовом бикини
Ольга Куриленко показала фигуру в розовом бикини
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Всемирно известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, порадовала фанов новым снимком в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя артистка опубликовала кадр, где она предстала в розовом бикини. Пляжный наряд Ольга дополнила белой шляпой, темными очками и зеленой вязаной сумочкой.

Отметим, что на фото Куриленко появилась без макияжа. “Девушка Бонда“ позировала на фоне каменистой стены.

Ольга Куриленко показала фигуру в розовом бикини
Ольга Куриленко показала фигуру в розовом бикини
скриншот

Напомним, ранее голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
kotbegemot    23.06.2020, 12:09
Оценка:  0
kotbegemot
Эта дешевка сказала, что она не украинка. Посему её посылаем в полный игнор
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