Ольга Куриленко показала фигуру в розовом бикини
Голливудская звезда родом из Украины запостила пикантное фото.
Всемирно известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, порадовала фанов новым снимком в купальнике.
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На своей странице в Инстаграм 40-летняя артистка опубликовала кадр, где она предстала в розовом бикини. Пляжный наряд Ольга дополнила белой шляпой, темными очками и зеленой вязаной сумочкой.
Отметим, что на фото Куриленко появилась без макияжа. “Девушка Бонда“ позировала на фоне каменистой стены.
Напомним, ранее голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается.
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