Ярослава Кравченко стала участницей арт-проекта от известного ювелирного дома .

Яся из шоу Майкла Щура появилась в нежном женственном образе и драгоценностях instagram.com/shalmaza

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Популярная украинская телеведущая, которая наиболее известна по участию в программе "Телебачення Торонто", активистка, основательница и режиссер столичного "Дикого театра" Ярослава Кравченко стала моделью и представила дизайнерские ювелирные украшения.

Яся приняла участие в арт-проекте ювелирного дома ZARINA, посвященном красоте и счастью современной женщины. Ведущая позировала в нежных наборах от ZARINA, которые раскрыли неожиданные оттенки ее образа.

Фото появились в Инстаграм Ярославы. В кадре она появилась в нежном платье пурпурного цвета с открытыми плечами, а дополнили образ серьги и подвеска из новой коллекции Bohema, Sunset, Purpur.

Яся из шоу Майкла Щура появилась в нежном женственном образе и драгоценностях instagram.com/zarina.ua

Также участница проекта рассказала о счастье и хрупкости успешной женщины.

Мы бежим-бежим-бежим. Выше, лучше, эффективнее! Мы суперженщины, для которых нет границ. Мы так редко останавливаемся и думаем о радости ... Для меня этот проект - о желании и слабости, о печали и счастье, о слезах и смехе, о тех моментах, когда ты останавливаешься, чтобы спросить у самой себя: “Эй, как твои дела Чего тебе хочется? “ Останавливаешься, чтобы залюбоваться окружающими, чтобы услышать дыхание рядом, чтобы почувствовать себя абсолютно собой каждой клеткой, - рассказала Ярослава.

Кроме того в проекте приняли участие писательница, блогер Оксана Шаварская, теле- и радиоведущая Дарья Коломиец, актриса, звезда сериала “Спіймати Кайдаша“ Антонина Хижняк и амбассадор ювелирного дома Зарина Нетовкина.

Основатели арт-проекта от ZARINA отметили, что его цель - показать хрупкость и искренность украинских женщин, которые благодаря своей чувственности и таланта меняют мир вокруг себя.

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