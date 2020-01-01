Солистка "НеАнгелов" поделилась эффектным кадром.

Украинская исполнительница Слава Каминская, которая с 2006 года является участницей популярного дуэта “НеАнгелы“, продолжает делиться с подписчиками пикантными кадрами.

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Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм появилась фотография, где она запечатлена в соблазнительном образе. 35-летняя артистка предстала в черном боди, поверх которого одела платье-сеточку.

“Люблю тебя и ты это знаешь ❤️“, - заинтриговала Слава.

Слава Каминская соблазнительно позировала в платье-сеточке скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост Каминской:

Очень красивая, глаз не оторвать! Совсем другие, новые вибрации от вас! Ждём новых хитов!

Ухты😍🔥Слава♥️

Красота😍😍

Любиш, а знайомитися не хочеш) 🙏😯😔

👍огонь👌💖

Інтрига 🔥🔥🔥🔥🔥

Люблю тебя - ты это знаешь и автоматом фильтр включаешь))😂😍

🔥🔥🔥 Вы очень красивая!!!

Красотка!

Напомним, ранее Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину.

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