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Слава Каминская соблазнительно позировала в платье-сеточке

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Солистка "НеАнгелов" поделилась эффектным кадром.
Слава Каминская соблазнительно позировала в платье-сеточке
Слава Каминская соблазнительно позировала в платье-сеточке
instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница Слава Каминская, которая с 2006 года является участницей популярного дуэта “НеАнгелы“, продолжает делиться с подписчиками пикантными кадрами.

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Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм появилась фотография, где она запечатлена в соблазнительном образе. 35-летняя артистка предстала в черном боди, поверх которого одела платье-сеточку. 

“Люблю тебя и ты это знаешь ❤️“, - заинтриговала Слава.

Слава Каминская соблазнительно позировала в платье-сеточке
Слава Каминская соблазнительно позировала в платье-сеточке
скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост Каминской:

  • Очень красивая, глаз не оторвать! Совсем другие, новые вибрации от вас! Ждём новых хитов!
  • Ухты😍🔥Слава♥️
  • Красота😍😍
  • Любиш, а знайомитися не хочеш) 🙏😯😔
  • 👍огонь👌💖
  • Інтрига 🔥🔥🔥🔥🔥
  • Люблю тебя - ты это знаешь и автоматом фильтр включаешь))😂😍
  • 🔥🔥🔥 Вы очень красивая!!!
  • Красотка!

Напомним, ранее Слава Каминская впервые показала своего нового мужчину.

 

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Теги: Слава Каминская
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Источник: ivona)bigmir.net

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