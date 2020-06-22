"Что вы с собой сделали?": Свежее фото Седоковой напугало подписчиков
Читай также: “Шок“: Полякова в цепях и с ирокезом поразила Сеть
Певица Анна Седокова вызвала беспокойство подписчиков своим новым постом. В Инстаграм эпатажная звезда добавила свежее фото, на котором позирует в просторном ярко-розовом сарафане с салатовым рисунком.
Волосы артистки собраны в высокий хвост, а дополняют образ серьги-листья. Вместо подписи к снимку Анна опубликовала трогательный стих о любви Николая Асеева:
Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя - сушь,
Мне и в жару без тебя - стыть.
Мне без тебя и Москва - глушь.
Мне без тебя каждый час - с год,
Если бы время мельчить, дробя;
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.
Я ничего не хочу знать -
Слабость друзей, силу врагов;
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов. 🦹🏼♂️❤️🦸🏽♀️, - написала Седокова.
Читай также: “Оставить вырез?“: Седокова не удержала пышную грудь в эффектном платье
Фолловеры обратили внимание, что лицо Анна Седоковой на фото выглядит необычно - и забеспокоились, все ли с ней в порядке. Некоторые поклонники предположили, что звезда переборщила с уколами красоты:
- Что с лицом? Хорошо, когда во всем есть чувство меры
- Зачем столько уколов? ведь раньше милая такая была
- А что с лицом у вас
- Анна, вы не обгорели?
- Аня уже не та
- Что с лицом Седоковой стало? - написали в Сети.
Несмотря на то, что многие фолловеры раскритиковали Анну, части фанатов фото пришлось по душе, а самые “позитивно настроенные“ предположили, что Седокова ждет ребенка - и потому немного отекла.
Ранее мы писали, что Анна Седокова выставила нежное фото с любимым.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил