"Что вы с собой сделали?": Свежее фото Седоковой напугало подписчиков

Артистка показала снимок, на котором ее лицо кажется опухшим.

"Что вы с собой сделали?": Свежие фото Седоковой напугали подписчиков instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова вызвала беспокойство подписчиков своим новым постом. В Инстаграм эпатажная звезда добавила свежее фото, на котором позирует в просторном ярко-розовом сарафане с салатовым рисунком.

Волосы артистки собраны в высокий хвост, а дополняют образ серьги-листья. Вместо подписи к снимку Анна опубликовала трогательный стих о любви Николая Асеева:

Я не могу без тебя жить! Мне и в дожди без тебя - сушь,

Мне и в жару без тебя - стыть.

Мне без тебя и Москва - глушь.



Мне без тебя каждый час - с год,

Если бы время мельчить, дробя;

Мне даже синий небесный свод

Кажется каменным без тебя.



Я ничего не хочу знать -

Слабость друзей, силу врагов;

Я ничего не хочу ждать,

Кроме твоих драгоценных шагов. 🦹🏼‍♂️❤️🦸🏽‍♀️, - написала Седокова.

"Что вы с собой сделали?": Свежие фото Седоковой напугали подписчиков instagram.com/annasedokova

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Фолловеры обратили внимание, что лицо Анна Седоковой на фото выглядит необычно - и забеспокоились, все ли с ней в порядке. Некоторые поклонники предположили, что звезда переборщила с уколами красоты:

Что с лицом? Хорошо, когда во всем есть чувство меры

Зачем столько уколов? ведь раньше милая такая была

А что с лицом у вас

Анна, вы не обгорели?

Аня уже не та

Что с лицом Седоковой стало? - написали в Сети.

Несмотря на то, что многие фолловеры раскритиковали Анну, части фанатов фото пришлось по душе, а самые “позитивно настроенные“ предположили, что Седокова ждет ребенка - и потому немного отекла.

Ранее мы писали, что Анна Седокова выставила нежное фото с любимым.

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