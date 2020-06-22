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"Что вы с собой сделали?": Свежее фото Седоковой напугало подписчиков

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Артистка показала снимок, на котором ее лицо кажется опухшим.

"Что вы с собой сделали?": Свежие фото Седоковой напугали подписчиков
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова вызвала беспокойство подписчиков своим новым постом. В Инстаграм эпатажная звезда добавила свежее фото, на котором позирует в просторном ярко-розовом сарафане с салатовым рисунком.

Волосы артистки собраны в высокий хвост, а дополняют образ серьги-листья. Вместо подписи к снимку Анна опубликовала трогательный стих о любви Николая Асеева:

Я не могу без тебя жить!

Мне и в дожди без тебя - сушь,
Мне и в жару без тебя - стыть.
Мне без тебя и Москва - глушь.

Мне без тебя каждый час - с год,
Если бы время мельчить, дробя;
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать -
Слабость друзей, силу врагов;
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов. 🦹🏼‍♂️❤️🦸🏽‍♀️, - написала Седокова.

"Что вы с собой сделали?": Свежие фото Седоковой напугали подписчиков
instagram.com/annasedokova

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Фолловеры обратили внимание, что лицо Анна Седоковой на фото выглядит необычно - и забеспокоились, все ли с ней в порядке. Некоторые поклонники предположили, что звезда переборщила с уколами красоты:

  • Что с лицом? Хорошо, когда во всем есть чувство меры
  • Зачем столько уколов? ведь раньше милая такая была
  • А что с лицом у вас
  • Анна, вы не обгорели?
  • Аня уже не та 
  • Что с лицом Седоковой стало? - написали в Сети.

Несмотря на то, что многие фолловеры раскритиковали Анну, части фанатов фото пришлось по душе, а самые “позитивно настроенные“ предположили, что Седокова ждет ребенка - и потому немного отекла. 

Ранее мы писали, что Анна Седокова выставила нежное фото с любимым.

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Теги: Анна Седокова, ботокс, пластика, критика
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Источник: IVONA)bigmir.net

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