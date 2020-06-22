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"Красивые фото": 19-летняя внучка Ротару поразила фигурой в откровенном наряде

Комментариев: 1
Соня Евдокименко поразила поклонников стильными летними образами .

"Красивые фото": 19-летняя внучка Ротару поразила фигурой в откровенном наряде
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и певица 19-летняя Соня Евдокименко выставила в Сеть эффектные фото, сделанные на выходных. В Инстаграм девушка показала, как каталась на лошади, прогуливалась в поле и ездила к морю на шикарном авто.

В кадре Соня появилась в стильном летнем наряде  - белом кроп-топе и коротеньких шортиках, поверх которых девушка набрасывала разные рубашки. На одном из снимков образ Сони дополняет яркая панама. 

Найдешь меня там, где творятся дикие вещи, - подписала снимки Соня.

"Красивые фото": 19-летняя внучка Ротару поразила фигурой в откровенном наряде
instagram.com/iamsofiaeve

"Красивые фото": 19-летняя внучка Ротару поразила фигурой в откровенном наряде
instagram.com/iamsofiaeve

К слову, даже костюм Сони для верховой езды выглядит стильно - и чуть обнажает ее плоский животик. 

"Красивые фото": 19-летняя внучка Ротару поразила фигурой в откровенном наряде
instagram.com/iamsofiaeve

"Красивые фото": 19-летняя внучка Ротару поразила фигурой в откровенном наряде
instagram.com/iamsofiaeve

Фолловеры отметили в комментариях, что снимки Сони очень красивы и похвалили фигуру девушки.

Ранее мы писали, что внучка Ротару поразила снимком в халатике. 

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Теги: внучка, София Ротару, соня евдокименко
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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