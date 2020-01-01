Ведущая Нового канала рассказала, как проводит время с родным человеком.

"Не рыбак, не охотник": первые слова отца Юлии Панковой после ее рождения Пресс-служба

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Умная, креативная и талантливая ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова по случаю Дня отца рассказала об отношениях со своим папой. Девушка признается, что ее смелость и настойчивость передалась именно от него. Говорит, что отец с детства учил полагаться только на себя, а преграды воспринимать, как жизненный урок.

– Не понимать слова «нет», а дальше идти вперед и добиваться, чтобы говорили «да», – рассказывает Юля. – Вот еще одна жизненная мудрость, которую говорил мне папа. А еще он всегда давал только правильные установки. Благодарна ему, что посоветовал поступить на журналистику. Его отцовская мудрость для меня бесценна! Очень люблю проводить с ним время. Мы можем говорить часами. Это всегда душевно и вдохновляющее.

"Не рыбак, не охотник": первые слова отца Юлии Панковой после ее рождения Пресс-служба

– Бабушка, которая научила меня кулинарить – папина мама, – говорит Юля. – И его блюда тоже очень вкусные. Талант передается из поколения в поколение. Обожаю, как отец готовит шашлык из баранины, шурпу и плов.

А еще Юля с отцом часто готовят.

Ведущая рассказывает, что ее папа увлекается охотой. И он очень мечтал, чтобы в семье кто-то продолжил его дело.

– Мама рассказывала мне, что, когда я родилась, отец посмотрел на меня и сказал: «Не рыбак, не охотник», – говорит Юля. – Поэтому в детстве очень хотела доказать папе, что могу научиться хорошо рыбачить и охотиться. Даже ездила с ним на зайцев. Но так и не научилась ни тому, ни другому.

Ранее мы писали, как выглядела Юлия Панкова 10 лет назад.

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