"Шок": Полякова в цепях и с ирокезом поразила Сеть
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Популярная певица Оля Полякова, которая обожает эпатировать публику, надевая провокационные наряды, похоже, решила повысить градус и кардинально сменить имидж. В Инстаграм “королева ночи“ добавила свежее видео, в котором появилась в образе рокерши в джинсовом наряде с цепями. Солью образа стала прическа звезды, напоминающая удлиненный ирокез или так называемую rockabilly - стрижку с укладкой в стиле Элвиса Пресли. В кадре Оля отметила, что частенько заявляла о своем состоянии души “роковуха“.
Как вам новая я? - подписала Полякова.
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Фолловеры выразили свое изумление в комментариях, большая часть фанов уверены, что новая прическа - очередной розыгрыш Поляковой:
- Роковуха, которую мы заслужили🤘🏼😂😂😂, - написала Даша Астафьева
- Крутяк😀😀😀, - подписал телеведущий Алексей Суханов
- Пусть это будет шутка...😢
- Хороший парик🔥
- Нет.....только не это
- Неожиданно🔥🔥
- 😱Шок, - написали в Сети.
Ранее мы писали, как выглядят ноги Поляковой без фотошопа.
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