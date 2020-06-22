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"Шок": Полякова в цепях и с ирокезом поразила Сеть

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Звезда выложила свежее видео и вызвала бурную реакцию подписчиков .

"Шок-контент": Полякова поразила Сеть с rockabilly на голове
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная певица Оля Полякова, которая обожает эпатировать публику, надевая провокационные наряды, похоже, решила повысить градус и кардинально сменить имидж. В Инстаграм “королева ночи“ добавила свежее видео, в котором появилась в образе рокерши в джинсовом наряде с цепями. Солью образа стала прическа звезды, напоминающая удлиненный ирокез или так называемую rockabilly - стрижку с укладкой в стиле Элвиса Пресли. В кадре Оля отметила, что частенько заявляла о своем состоянии души “роковуха“.

Как вам новая я? - подписала Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как вам новая я?

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Фолловеры выразили свое изумление в комментариях, большая часть фанов уверены, что новая прическа - очередной розыгрыш Поляковой:

  • Роковуха, которую мы заслужили🤘🏼😂😂😂, - написала Даша Астафьева
  • Крутяк😀😀😀, - подписал телеведущий Алексей Суханов
  • Пусть это будет шутка...😢
  • Хороший парик🔥
  • Нет.....только не это
  • Неожиданно🔥🔥
  • 😱Шок, - написали в Сети.

Ранее мы писали, как выглядят ноги Поляковой без фотошопа.

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Теги: Оля Полякова, ирокез, смена имиджа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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