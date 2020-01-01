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Анна Кошмал показала редкий кадр с мужем и сыном

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Звезда "Сватов" опубликовала редкое фото в честь Дня отца.
Анна Кошмал показала редкий кадр с мужем и сыном
Анна Кошмал показала редкий кадр с мужем и сыном
instagram.com/smorkovkina

Одна из самых востребованных украинских актрис, звезда сериалов “Сваты“, “Сашка“, “Хороший парень“, “Село на миллион“ и “Слуга народа“ Анна Кошмал порадовала подписчиков редким семейным фото.

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В воскресенье, 21 июня, по случаю Дня отца на своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость опубликовала снимок с мужем и сыном. Кадр был снят во время прогулки. Однако лиц главных мужчин актрисы не можно рассмотреть. 

Анна Кошмал показала редкий кадр с мужем и сыном
Анна Кошмал показала редкий кадр с мужем и сыном
скриншот

Стоит отметить, что Анна тщательно скрывает супруга от публики. А вот лицо сына Михаила, которому через неделю исполниться два года, Кошмал немного засветила в начале мая.

Анна Кошмал показала редкий кадр с сыном
Анна Кошмал показала редкий кадр с сыном
скриншот

Напомним, ранее Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivona bigmir)net

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