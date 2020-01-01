"Как стать самой желанной": Новая девушка Остапчука снялась в одном белье

Нотариус Кристина Горняк показала фото в шелковом комплекте, а также блеснула фигурой на пляже .

Блеснула фигурой: Новая девушка Остапчука снялась в одном белье instagram.com/kristygor

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Новая девушка популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука поделилась с подписчиками соблазнительными кадрами. В Инста-сториз 33-летняя нотариус Гристина Горняк показала, как увлажняет кожу после пляжа. В кадре девушка появилась в одном шелковом неглиже, нанося на лицо питательное средство.

Блеснула фигурой: Новая девушка Остапчука снялась в одном белье instagram.com/kristygor

Ранее Кристина показала в Сториз горячие кадры с пляжа, позируя в купальнике и соблазнительно выставив бедро. Также девушка засняла Владимира, который наслаждался отдыхом вместе с ней.

Всегда нахожу время для себя любимой, - написала Кристина.

Блеснула фигурой: Новая девушка Остапчука снялась в одном белье instagram.com/kristygor

Блеснула фигурой: Новая девушка Остапчука снялась в одном белье instagram.com/kristygor

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К слову, совсем недавно Кристина Горняк организовала необычный ивент, на котором вместе с подругами и дипломированным сексологом в неформальной обстановке пообщалась о раскрытии женской энергии и сексуальности:

Мы пили шампанское и говорили о сексуальной энергии, как ее генерировать, как ею управлять и как быть той- САМОЙ ЖЕЛАННОЙ ЖЕНЩИНОЙ!

Ну точнее, мы замирая слушали, а сексолог @alena__tiunova говорила, после чего мы все вместе сделали практику!💥 ЗАРЯДИЛИСЬ ТАК ЗАРЯДИЛИСЬ! - прокомментировала встречу Горняк.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук насмешил новым видео с любимой.

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