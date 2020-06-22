Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Повышаем градус": Брежнева похвасталась танцами с Монатиком - видео

Комментариев: 0
Артистка запостила видео с репетиции.
"Повышаем градус": Брежнева похвасталась танцами с Монатиком - видео
"Повышаем градус": Брежнева похвасталась танцами с Монатиком - видео
instagram.com/monatik_official

В четверг, 11 июня, известные украинские артисты Дмитрий Монатик (MONATIK) и Вера Брежнева презентовали клип на совместный летним хит “ВЕЧЕРиНОЧКА“.

Читай также: Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой

А на днях Вера решила поделиться кадрами с репетиции. Так, на странице певицы в Инстаграм появилось короткое видео, где она вместе с Монатиком в повседневных нарядах танцуют в тренировочном зале.

“Мы с @monatik_official так рады, что #ВЕЧЕРиНОЧКА продолжается! Так много видео с Вашими танцами. Ну что? Как полагается на хороших ВЕЧЕРиНОЧКАХ, повышаем градус - улучшаем Level🔥🔥🔥. А давайте с нами! 🌃🌌💃🏼🕺🏼“, - подписала ролик Брежнева.

Напомним, ранее Вера Брежнева вспомнила, как познакомилась с MONATIK.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Вера Брежнева, MONATIK
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь