"Повышаем градус": Брежнева похвасталась танцами с Монатиком - видео

Артистка запостила видео с репетиции.

В четверг, 11 июня, известные украинские артисты Дмитрий Монатик (MONATIK) и Вера Брежнева презентовали клип на совместный летним хит “ВЕЧЕРиНОЧКА“.

Читай также: Турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой

А на днях Вера решила поделиться кадрами с репетиции. Так, на странице певицы в Инстаграм появилось короткое видео, где она вместе с Монатиком в повседневных нарядах танцуют в тренировочном зале.

“Мы с @monatik_official так рады, что #ВЕЧЕРиНОЧКА продолжается! Так много видео с Вашими танцами. Ну что? Как полагается на хороших ВЕЧЕРиНОЧКАХ, повышаем градус - улучшаем Level🔥🔥🔥. А давайте с нами! 🌃🌌💃🏼🕺🏼“, - подписала ролик Брежнева.

Напомним, ранее Вера Брежнева вспомнила, как познакомилась с MONATIK.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.