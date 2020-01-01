"Вспомнил молодость": Монатик лихо погонял на скейте в Одессе
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Дмитрий Монатик, украинский певец, танцор, автор песен и хореограф удивил поклонников еще одним талантом.
Неожиданно артист продемонстрировал своим поклонникам отличное умение катать на скейте.
Запись покатушек с друзьями и своими детьми Дмитрий запостил в Инста-сторис. Судя по подписи, Дмитрий катается в Одесском скейтпарке. Оказываться, в свободное время Монатик любит "оседлать доску", а дети в восторге от скилов отца.
Также в недавний день отца Дмитрий и его жена Ирина выложили на свои страницы в Инстаграм фото с детьми Платоном и Данилом, как всегда, скрывая их лица.
Какое счастье быть папой. Спасибо нашим прекрасным мамам за это! Всех отцов с праздником!!!!!! - написал Монатик, под фотографией со своими сыновьями.
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Фолловеры прокомментировали фото, поздравив Монатика с праздником:
- Не видно их лица, но они милые!!!с праздником тебя!
- Какой кайф! Молодые красивые
- Крутые пацаны, отличный папа!, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Вера Брежнева призналась, что была фанаткой Монатика.
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