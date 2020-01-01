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"Вспомнил молодость": Монатик лихо погонял на скейте в Одессе

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Артист раскрыл еще один свой талант и показал подросших сыновей .

"Вспомнил молодость": Монатик лихо погонял на скейте в Одессе
instagram.com/monatik_official

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Дмитрий Монатик, украинский певец, танцор, автор песен и хореограф удивил поклонников еще одним талантом.
Неожиданно артист продемонстрировал своим поклонникам отличное умение катать на скейте.

"Вспомнил молодость": Монатик лихо погонял на скейте в Одессе
instagram.com/monatik_official

"Вспомнил молодость": Монатик лихо погонял на скейте в Одессе
instagram.com/monatik_official

Запись покатушек с друзьями и своими детьми Дмитрий запостил в Инста-сторис. Судя по подписи, Дмитрий катается в Одесском скейтпарке. Оказываться, в свободное время Монатик любит "оседлать доску", а дети в восторге от скилов отца.

Монатик
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Монатик на скейте
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Также в недавний день отца Дмитрий и его жена Ирина выложили на свои страницы в Инстаграм фото с детьми Платоном и Данилом, как всегда, скрывая их лица.

Какое счастье быть папой. Спасибо нашим прекрасным мамам за это! Всех отцов с праздником!!!!!! - написал Монатик, под фотографией со своими сыновьями.

"Вспомнил молодость": Монатик лихо погонял на скейте в Одессе
instagram.com/monatik_official

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Фолловеры прокомментировали фото, поздравив Монатика с праздником:

  • Не видно их лица, но они милые!!!с праздником тебя!
  • Какой кайф! Молодые красивые
  • Крутые пацаны, отличный папа!, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева призналась, что была фанаткой Монатика. 

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Теги: Дмитрий Монатик, скейт, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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