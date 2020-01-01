Телеведущая ярко накрасила глаза и написала о борьбе со стрессом .

"Я оседлала стресс": Марченко с кричащим макияжем поразила Сеть instagram.com/oksana.marchenko.official

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Телеведущая Оксана Марченко продолжает делиться с подписчиками лайфхаками, основанными на собственном опыте. На этот раз знаменитость поделилась секретом, как ей удалось побороть стресс. В Инстаграм Марченко добавила яркое фото на котором позирует с букетом васильков. Изюминкой снимка стал выразительный макияж телеведущей с акцентом на глаза, подведенные фиолетово-бордовыми тенями.

В посте Оксана написала, что стресс может иметь пагубные последствия для организма, потому важно научиться им управлять.

Друзья, говорят, что стресc опасен для здоровья. Конечно, он может быть причиной простуды, обострения хронических болезней, но стресс стал более опасен для здоровья не его последствиями, а страхом перед ним, - отметила Марченко, рассказав яркую историю из жизни.

Я расскажу историю из своего опыта. Прямой эфир. Нет права на ошибку. Миллионная аудитория, куча камер, людей, текста. Все не стабильно и нужно держать руку на пульсе. Запуск эфира. Отсчёт последних 10 секунд. Сердце бешено, неконтролируемо бьётся, повышается давление, пот струйками течет по спине и затылку , не хватает воздуха, нечем дышать, горло сковывает липкий страх и …хочется сбежать...Я сотни раз испытывала это состояние, и, если бы я не научилась справляться с ним, стресс меня “похоронил“ бы как профессионала... Но я сделала его своим другом, я “оседлала“ его, а значит, это может сделать каждый. Я подумала, а что, если “принять“ эту энергию, дать себе “ускорение“? Выплеснуть ее голосом, посылом? Я говорила себе: это только заводит меня, придаёт силы! Иногда мне казалось, что моей энергии хватит, чтобы взлететь до рампы! Быстрое дыхание - нет проблем: сильная, энергичная речь, давление – искры в глазах и улыбка, сердцебиение – я ловлю волну, кислород заставляет мой мозг работать лучше и эффективнее!

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Также знаменитость отметила, что “принятие“ стресса стало для нее ценным навыком:

Это стало моим профессиональным навыком. Когда я поняла, что могу овладеть стрессом, я стала более уверенной в себе! Мои сосуды больше не сужались и, значит, не подвергались хроническому спазму.Позже я узнала, что мой организм точно так же ведет себя в минуты отваги, когда мне приходилось отгонять от детей стаю разъяренных собак. Я вспомнила эти чувства, и они были идентичны. Значит, в нашей жизни, полной стресса, такое изменение может стать нашим супероружием? Сверхсилой?

А в следующем посте я расскажу вам о том, как изменилась моя жизнь – после того, как я поменяла свое отношение к стрессу, - пообещала Марченко.

"Я оседлала стресс": Марченко с кричащим макияжем поразила Сеть instagram.com/oksana.marchenko.official

Ранее мы писали, что Оксана Марченко показала фигуру в открытом летнем наряде.

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