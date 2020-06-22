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Богачка Кайли Дженнер показала фото с отцом до и после смены пола

Комментариев: 1
Владелица косметического бренда и бьюти-могул трогательно поздравила телезвезду Кейтлин Дженнер .

Богачка Кайли Дженнер показала фото с отцом до и после смены пола
Богачка Кайли Дженнер показала фото с отцом до и после смены пола
instagram.com/kyliejenner

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Одна из самых богатых девушек мира, бизнесвумен и бьюти-могул Кайли Дженнер, которая принадлежит к известному американскому семейству Кардашьян-Дженнер, трогательно поздравила отца-трансгендера с его праздником.

В Инстаграм 22-летняя знаменитость добавила два фото. На первом она маленькой позирует на руках у Брюса Дженнера. Второе совместное фото сделано после того как Брюс сменил пол, став Кейтлин Дженнер. 

Счастливого дня отца. Люблю тебя- написала в поздравлении младшая дочь Кайли Дженнер.

Богачка Кайли Дженнер показала фото с отцом до и после смены пола
Богачка Кайли Дженнер показала фото с отцом до и после смены пола
instagram.com/kyliejenner

Богачка Кайли Дженнер показала фото с отцом до и после смены пола
Богачка Кайли Дженнер показала фото с отцом до и после смены пола
instagram.com/kyliejenner

Стоит отметить, что сейчас у 70-летней Кейтлин, американской телезвезды, в прошлом легкоатлета и олимпийского чемпиона, 6 родных детей, четыре падчерицы и 14 внуков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер приврала по поводу своего миллиарда. 

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Теги: День отца, Кайли Дженнер, Брюс Дженнер, Кейтлин Дженнер, трансгендер
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Сыроешка    22.06.2020, 13:21
Оценка:  0
Сыроешка
Так у неё теперь две мамы?))
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