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"Мое счастливое детство": Ольга Сумская показала архивные фото с отцом

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Актриса поделилась редкими кадрами в Сети.
"Мое счастливое детство": Ольга Сумская показала архивные фото с отцом
"Мое счастливое детство": Ольга Сумская показала архивные фото с отцом
instagram.com/olgasumska

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечался День отца. Многие украинские звезды поздравили своих пап, опубликовав в Сети трогательные кадры. Не стала исключением и Народная артистка Украины, актриса и ведущая Ольга Сумская.

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Знаменитость поделилась черно-белыми снимками из семейного архива на своей странице в Инстаграм. Ольга запостила фото, где она еще совсем маленькая позирует в объятиях своего отца, актера Вячеслава Сумского.

“З ДНЕМ БАТЬКА! В’ячеслав Гнатович Сумський.. Я називала батька лагідно - папка, папунятко... Моє щасливе дитинство...Часто переглядаю ці фото і так хочеться обійняти і не відпускати тата... Бережіть своїх рідненьких!❤️“, - трогательно написала артистка.

Ольга Сумская показала архивные фото с отцом
Ольга Сумская показала архивные фото с отцом
скриншот

Ольга Сумская показала архивные фото с отцом
Ольга Сумская показала архивные фото с отцом
скриншот

Ранее Ольга Сумская призналась, почему удалила “фирменную“ родинку на лице.

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Теги: Ольга Сумская
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Источник: Ivona bigmir)net

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