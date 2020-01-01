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Олег Кензов рассказал, должен ли мужчина добиваться женщину?

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Ведущий и певец дал совет влюбленным парням .
Олег Кензов рассказал, должен ли мужчина добиваться женщину?
Олег Кензов рассказал, должен ли мужчина добиваться женщину?
.instagram.com/okenzov_official

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До сих пор среди мужчин и женщин бытует мнение, что если парню приглянулась девушка, то он обязан ее добиться. Даже если любовь не взаимна – чуточку настойчивости, и женщина влюбится по уши. Мужчины разбиваются в лепешку, чтобы завоевать внимание «Снежной Королевы». А потом удивляются – что-то отношения не клеятся. Олег Кензов – психолог по образованию, повидавший разные пары во время съемок реалити «Кохання на виживання», считает, что добиваться любви не нужно.

Олег Кензов рассказал, должен ли мужчина добиваться женщину?
Олег Кензов рассказал, должен ли мужчина добиваться женщину?
Пресс-служба

– Мужчина должен добиваться результатов в спорте, в карьере, в личностном росте, правды в суде, успеха в жизни. А женщину – нет, – рассуждает Олег. – Только подумайте: вы ей не нравитесь, но, возможно, она изменит свое мнение, если вы ее добьетесь. В отношениях все должно быть легко. Особенно на ранней стадии. Если парень интересен девушке, если они друг другу нравятся – почему мужчина должен завоевывать женщину? Не путайте знаки внимания с «добиваться». Ухаживать за девушкой – нормально, они это любят. Но если мужчину игнорируют, бросают трубку, не перезванивают – зачем заслуживать внимания человека, который не идет на встречу?  

Какими могут быть отношения, если парень таки добился расположения «холодной» девушки – смотрите в реалити «Кохання на виживання» этой осенью на Новом канале.

Ранее мы писали, как близкие относятся к творчеству Олега Кензова. 

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Теги: Олег Кензов
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