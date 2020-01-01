Ведущий и певец дал совет влюбленным парням .

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До сих пор среди мужчин и женщин бытует мнение, что если парню приглянулась девушка, то он обязан ее добиться. Даже если любовь не взаимна – чуточку настойчивости, и женщина влюбится по уши. Мужчины разбиваются в лепешку, чтобы завоевать внимание «Снежной Королевы». А потом удивляются – что-то отношения не клеятся. Олег Кензов – психолог по образованию, повидавший разные пары во время съемок реалити «Кохання на виживання», считает, что добиваться любви не нужно.



Олег Кензов рассказал, должен ли мужчина добиваться женщину? Пресс-служба

– Мужчина должен добиваться результатов в спорте, в карьере, в личностном росте, правды в суде, успеха в жизни. А женщину – нет, – рассуждает Олег. – Только подумайте: вы ей не нравитесь, но, возможно, она изменит свое мнение, если вы ее добьетесь. В отношениях все должно быть легко. Особенно на ранней стадии. Если парень интересен девушке, если они друг другу нравятся – почему мужчина должен завоевывать женщину? Не путайте знаки внимания с «добиваться». Ухаживать за девушкой – нормально, они это любят. Но если мужчину игнорируют, бросают трубку, не перезванивают – зачем заслуживать внимания человека, который не идет на встречу?

Какими могут быть отношения, если парень таки добился расположения «холодной» девушки – смотрите в реалити «Кохання на виживання» этой осенью на Новом канале.

Ранее мы писали, как близкие относятся к творчеству Олега Кензова.