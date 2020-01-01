Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения

Комментариев: 0
Актриса Ксения Мишина показала снимки с гостями и подарками.

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения
instagram.com/misha.k.ua

Читай также: “Хороша!“: Каменских устроила горячие танцы в неожиданном образе

Актриса театра и кино Ксения Мишина, которая станет первой героиней реалити “Холостячка“, показала яркие кадры с празднования своего 31-летия. Фото звезда добавила в Инстаграм. На снимки попала гости Ксении и ее сын Платон, который подарил маме букет цветов.

По фото видно, что на праздничном столе Мишиной были разнообразные закуски и черешня.

Спасибо, родные, близкие мои люди ❤️ Спасибо всем, за поздравления, за ваши пожелания, за каждое сообщение , тёплые , наполненные любовью слова ❤️ нет ничего ценнее этого в мой день ❤️ total happiness, - написала Мишина.

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения
instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения
instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения
instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения
instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения
instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения
instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения
instagram.com/misha.k.ua

Ранее мы писали, что Ксения Мишина обнажилась на фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ксения Мишина, Холостячка, день родждения, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь