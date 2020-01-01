Актриса Ксения Мишина показала снимки с гостями и подарками.

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино Ксения Мишина, которая станет первой героиней реалити “Холостячка“, показала яркие кадры с празднования своего 31-летия. Фото звезда добавила в Инстаграм. На снимки попала гости Ксении и ее сын Платон, который подарил маме букет цветов.

По фото видно, что на праздничном столе Мишиной были разнообразные закуски и черешня.

Спасибо, родные, близкие мои люди ❤️ Спасибо всем, за поздравления, за ваши пожелания, за каждое сообщение , тёплые , наполненные любовью слова ❤️ нет ничего ценнее этого в мой день ❤️ total happiness, - написала Мишина.

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения instagram.com/misha.k.ua

"Букеты и праздничный стол": Холостячка Мишина показала яркие фото со дня рождения instagram.com/misha.k.ua

Ранее мы писали, что Ксения Мишина обнажилась на фото.

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