Носки под сандалии: Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото

Ведущая показала забавный кадр с водителем "ЛеМаршрутки".

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками веселыми фотографиями. На этот раз знаменитость разместила в Сети забавные кадры с водителем проекта “ЛеМаршрутка“.

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Так, на странице Леси в Инстаграм появилось два яркие снимка из Чернигова. На первом фото Никитюк в футболке с изображением бананов и серых штанах держит мужчину за руку. На втором кадре - в руке ведущей уже была нога Богдана. Парень одел под сандалии черные носки.

“Настоящая женщина всегда должна все держать в своих руках. P.s. Богданич купив собі ізіки😂“, - с юмором подписала ведущая.

Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото скриншот

Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото скриншот

Ранее сообщалось, что Поплавский рассказал Лесе Никитюк о первом сексе.

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