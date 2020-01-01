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Носки под сандалии: Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото

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Ведущая показала забавный кадр с водителем "ЛеМаршрутки".
Носки под сандалии: Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото
Носки под сандалии: Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками веселыми фотографиями. На этот раз знаменитость разместила в Сети забавные кадры с водителем проекта “ЛеМаршрутка“.

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Так, на странице Леси в Инстаграм появилось два яркие снимка из Чернигова. На первом фото Никитюк в футболке с изображением бананов и серых штанах держит мужчину за руку. На втором кадре - в руке ведущей уже была нога Богдана. Парень одел под сандалии черные носки.

“Настоящая женщина всегда должна все держать в своих руках. P.s. Богданич купив собі ізіки😂“, - с юмором подписала ведущая.

Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото
Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото
скриншот

Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото
Леся Никитюк развеселила Сеть новым фото
скриншот

Ранее сообщалось, что Поплавский рассказал Лесе Никитюк о первом сексе.

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Теги: Леся Никитюк, ЛеМаршрутка
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Источник: Ivona bigmir)net

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