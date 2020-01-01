Поющий ректор признался ведущей "Le Маршрутка" и "Хто зверху?", когда лишился невинности .

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Леся Никитюк любит общаться с мудрыми и успешными в 2000-х людьми. Она дружит с Павлом Зибровым и даже приглашала его на презентацию первого сезона «Le Маршрутки» (Новый канал). Теперь же налаживает связь с другим селебрити «нулевых» – Михаилом Поплавским. Вместе они «затусили» в прямом эфире Instagram, где ведущая узнала у Михаила Михайловича, когда он лишился невинности.

– Первый секс у меня был в школе, в выпускном классе, – рассказал ведущей Нового канала поющий ректор. – Да, я очень любвеобильный – люблю девушек.

"Я очень любвеобильный": Поплавский рассказал Лесе Никитюк о первом сексе Пресс-служба

– Меня часто критикуют, мол, рядом крутятся студентки молоденькие, а я – в зрелом возрасте. Отвечаю: «Запомните мои слова: Богатые мужчины старыми не бывают», – шутит Михаил Поплавский. – Когда-то журналисты спрашивали: «Ходят слухи, что вы спите со студентками университета». А я им: «Да разве с ними уснешь?» (смеется)

Уточнила Леся Никитюк и другие пикантные подробности личной жизни Поплавского: пристают ли к нему студентки?

Сама же Леся всячески уходила от ответов на вопросы, касающихся ее личной жизни. Михаилу Поплавскому так и не удалось узнать о первом сексе ведущей, есть ли у нее любовник, и нужен ли он ей сейчас.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк попросила Михаила Поплавского стать ее крестным.