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"За 15 минут в день": Каменских в кроп-топе показала, как подкачала фигуру

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Звезда показала результаты тренировок и назвала самые эффективные упражнения для короткой тренировки .

"За 15 минут в день": Каменских в кроп-топе показала, как подкачала фигуру
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских показала стройную фигуру в облегающем наряде. В Инстаграм звезда добавила свежее фото, сделанное в беседке около дома.

Каменских позирует в черном кроп-топе с рукавами и лосинах. Примечательно, что Настя совершенно без макияжа, а ее волосы уложены "на скорую руку" и завязаны "узлом" на макушке.

В описании к снимку звезда поделилась с фолловерами самыми эффективными упражнениями для короткой тренировки дома.

КРАСИВОЕ ТЕЛО ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ

Даже несложные нагрузки с утра натощак очень эффективны! 💪 Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг!

❗️Главное - не давайте себе слишком большие нагрузки и всегда делать разминку

1️⃣ Планка стоя на локтях.
Поставьте локти на пол, как Сфинкс и вытяните тело в струнку. Держите все тело в напряжении и ровно - втяните попу и живот и не прогибайте поясницу. Выполните три круга по 30 секунд.
Это упражнение творит чудеса! 💫

2️⃣ Отжимания с широким разведением рук
Начните отжиматься с коленей, если вам пока сложно делать это классическим способом. Поставьте руки широко и опускайте корпус как можно ниже. Вы почувствуйте, как подтягиваются не только ваши ручки, но и мышцы груди и пресса. Начните с двух подходов по 10-15 раз

3️⃣ Приседание у стены

Крепко обопритесь спиной об стену и сделайте приседание до параллели бёдер с полом. Угол в колене должен составлять 90 градусов. Руки сложите в замок перед собой. Удерживайте такое положение на протяжении 30 секунд
Для начала сделайте 2 подхода по 5 раз

Такие упражнения не заменят полноценной тренировки, но тоже способны классно укрепить и подтянуть тело, если выполнять их регулярно и при этом правильно питаться! ❤️ - написала Каменских.

"За 15 минут в день": Каменских в кроп-топе показала, как подкачала фигуру
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Каменских показала фигуру после карантина. 

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Теги: Настя Каменских, фигура каменских, фигура звезды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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